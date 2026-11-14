Nel video le parole di Daniil Medvedev a Sky Sport sul rapporto con Flavio Cobolli, suo avversario alle Finals lunedì alle 20.30: "Spero che giocheremo una grande partita, anche perché tutte le volte che ci siamo affrontati è stato così. Abbiamo uno splendido rapporto, spero che sarà così anche dopo la nostra sfida...". Le Atp Finals sono in programma su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre

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