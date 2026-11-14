Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Medvedev: "Rapporto splendido con Cobolli, spero anche dopo la nostra sfida...". VIDEO

atp finals

Nel video le parole di Daniil Medvedev a Sky Sport sul rapporto con Flavio Cobolli, suo avversario alle Finals lunedì alle 20.30: "Spero che giocheremo una grande partita, anche perché tutte le volte che ci siamo affrontati è stato così. Abbiamo uno splendido rapporto, spero che sarà così anche dopo la nostra sfida...". Le Atp Finals sono in programma su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre

I GIRONI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Shelton: "Con Ferrero posso migliorare ancora"

atp finals

Nel video le parole di Ben Shelton a Sky Sport sull'ingresso di Juan Carlos Ferrero nel suo team:...

Zverev: "A Parigi ero teso, ora mi godo il n. 1"

atp finals

Alexander Zverev ha parlato a Sky in vista delle Atp Finals: "Sono felice di essere il numero 1....

Cobolli: "Spero di portare nome di Sinner in alto"

a sky sport

Le parole di Flavio Cobolli a Sky Sport in vista delle Atp Finals: "È stata una grande stagione....

Musetti fuori in semifinale, Fritz vince in 2 set

atp stoccolma

La stagione 2026 Atp di Lorenzo Musetti si chiude con la semifinale del '250' di Stoccolma. A...

Cobolli, allenamento di lusso a Torino con Alcaraz

atp finals

Manca sempre meno al via delle Atp Finals di Torino: Flavio Cobolli ha testato l'Inalpi Arena, in...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS