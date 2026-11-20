Medvedev-Tiafoe oggi alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
"Spareggio" all'Inalpi Arena per l'ultimo posto in semifinale alle Atp Finals. Daniil Medvedev sfida Frances Tiafoe: chi vince affronterà il n. 1 al mondo Alexander Zverev. Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamento
Medvedev-Tiafoe
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Il percorso di Tiafoe
Una vittoria e una sconfitta anche per Frances Tiafoe. L'americano ha perso nettamente al debutto contro Carlos Alcaraz, mentre nell'ultimo turno ha sconfitto Flavio Cobolli in due set.
Il percorso di Medvedev
Una vittoria e una sconfitta per il russo in queste Atp Finals. Dopo il successo contro Flavio Cobolli al debutto, Medvedev ha perso contro Carlos Alcaraz in due set.
La classifica del gruppo Lendl
- Carlos ALCARAZ 3-0 (set 6-0, game 36-15) - IN SEMIFINALE E PRIMO
- Frances TIAFOE 1-1 (set 2-2, game 17-18)
- Daniil MEDVEDEV 1-1 (set 2-2, game 19-21)
- Flavio COBOLLI 0-3 (set 0-6, game 20-38)
Si decide il secondo posto nel gruppo Lendl
Medvedev e Tiafoe si affrontano per giocarsi la semifinale delle Atp Finals. Il vincitore di questa sfida, infatti, chiuderà come secondo nel gruppo Lendl (alle spalle di Carlos Alcaraz).
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla sul match.
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