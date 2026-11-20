"Spareggio" all'Inalpi Arena per l'ultimo posto in semifinale alle Atp Finals. Daniil Medvedev sfida Frances Tiafoe: chi vince affronterà il n. 1 al mondo Alexander Zverev. Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamento

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