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Alcaraz, il ginocchio è fasciato ma non preoccupa: video e news dall’allenamento

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Domenica di allenamenti per Carlos Alcaraz che lunedì alle 14 (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW) esordirà alle Atp Finals contro Frances Tiafoe. Lo spagnolo è sceso in campo nuovamente con una fasciatura al ginocchio destro, ma si tratta di una leggera infiammazione che non preoccupa in vista dei match. Nel VIDEO le news dal nostro inviato a Torino, Paolo Aghemo.

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