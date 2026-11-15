Cobolli, l'allenamento verso l'esordio a Torino

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Cobolli alle Atp Finals, l'allenamento alla vigilia dell'esordio: le news di oggi. VIDEO

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Allenamento sul campo del fan village per Flavio Cobolli, alla vigilia del suo esordio a Torino contro Daniil Medvedev, in programma lunedì alle 20.30 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW). Il tennista romano si è allenato insieme a Guto Miguel, numero 1 del ranking junior, concentrandosi su diversi aspetti del proprio gioco: dalla potenza dei colpi da fondo campo al gioco a rete, passando alle variazioni al servizio

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