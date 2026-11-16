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Cobolli-Medvedev oggi alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita

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A Torino è il momento di Flavio Cobolli: per la prima volta alle Atp Finals, il romano debutta contro Daniil Medvedev, n. 5 al mondo. Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

IL VODCAST SULLE FINALS

Medvedev-Cobolli

ORE 20:30 | Group Stage
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COBOLLI-MEDVEDEV LIVE ALLE 20.30 SU SKY SPORT UNO

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LIVE

Cobolli-Medvedev, tutti i precedenti

  • 2026 - Madrid (R16): Cobolli b. Medvedev 6-3, 5-7, 6-4
  • 2024 - Pechino (QF): Medvedev b. Cobolli 6-2, 6-4
  • 2024 - US Open (R32): Medvedev b. Cobolli 6-3, 6-4, 6-3

Cobolli-Medvedev, atto IV

Cobolli e Medvedev si incroceranno per la seconda volta in stagione dopo il match dello scorso aprile sulla terra rossa di Madrid, vinto da Flavio in tre set. Sarà complessivamente il quarto confronto: il bilancio è 2-1 per Medvedev

Il ritorno di Daniil

Medvedev torna a giocare le Atp Finals dopo un anno di assenza. Un torneo che il russo conosce bene, campione nell'ultima edizione a Londra nel 2020. È stata una grande stagione per Daniil, vincitore di quattro tornei: Brisbane, Dubai, Hangzhou e Almaty

Medvedev

La prima volta di Flavio

Cobolli arriva al torneo dei maestri per la prima volta in carriera, in una stagione impreziosita dalla finale al Roland Garros, la prima a livello Slam. Quest'anno ha trionfato ad Acapulco e vanta un bilancio di 36 successi e 24 sconfitte

Cobolli

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

  • LIVE - Skupski/Harrison vs Puetz/Krawietz su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • ore 20.30 - Medvedev vs COBOLLI su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Il match è in programma alle ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Alle Atp Finals è il momento di Flavio Cobolli. Il romano debutta al torneo dei maestri contro Daniil Medvedev, n. 5 al mondo

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