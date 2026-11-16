Cobolli-Medvedev oggi alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
A Torino è il momento di Flavio Cobolli: per la prima volta alle Atp Finals, il romano debutta contro Daniil Medvedev, n. 5 al mondo. Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Medvedev-Cobolli
in evidenza
Cobolli-Medvedev, tutti i precedenti
- 2026 - Madrid (R16): Cobolli b. Medvedev 6-3, 5-7, 6-4
- 2024 - Pechino (QF): Medvedev b. Cobolli 6-2, 6-4
- 2024 - US Open (R32): Medvedev b. Cobolli 6-3, 6-4, 6-3
Cobolli-Medvedev, atto IV
Cobolli e Medvedev si incroceranno per la seconda volta in stagione dopo il match dello scorso aprile sulla terra rossa di Madrid, vinto da Flavio in tre set. Sarà complessivamente il quarto confronto: il bilancio è 2-1 per Medvedev
Il ritorno di Daniil
Medvedev torna a giocare le Atp Finals dopo un anno di assenza. Un torneo che il russo conosce bene, campione nell'ultima edizione a Londra nel 2020. È stata una grande stagione per Daniil, vincitore di quattro tornei: Brisbane, Dubai, Hangzhou e Almaty
La prima volta di Flavio
Cobolli arriva al torneo dei maestri per la prima volta in carriera, in una stagione impreziosita dalla finale al Roland Garros, la prima a livello Slam. Quest'anno ha trionfato ad Acapulco e vanta un bilancio di 36 successi e 24 sconfitte
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- LIVE - Skupski/Harrison vs Puetz/Krawietz su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Medvedev vs COBOLLI su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Il match è in programma alle ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Alle Atp Finals è il momento di Flavio Cobolli. Il romano debutta al torneo dei maestri contro Daniil Medvedev, n. 5 al mondo