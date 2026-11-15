Errani e Paolini alle Wta Finals, dove vedere la finale in tv e streaming: orariwta finals
Sara Errani e Jasmine Paolini a caccia di uno storico titolo alle Wta Finals: le azzurre affronteranno Siniakova/Townsend, battute pochi giorni fa nel round robin. La finale, in programma a Indian Wells dopo la finale del singolare, sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
È il giorno delle finali alle Wta Finals 2026. A Indian Wells l'attesa è soprattutto per Sara Errani e Jasmine Paolini, prima coppia italiana di sempre in finale nel master di fine anno. Le azzurre sfideranno per il titolo le n. 2 del seeding Katerina Siniakova e Taylor Townsend, reduci dalla vittoria su Dabrowski/Stefani. Appuntamento stasera, secondo match dalle 21 (dopo la finale del singolare tra Svitolina e Andreeva), in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.
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Le due coppie si sono già affrontate tre volte in questa stagione. Errani/Paolini hanno vinto pochi giorni fa nel round robin, mentre Siniakova/Townsend hanno vinto le due sfide giocate a marzo nei Wta 1000 di Indian Wells e Miami. Di seguito tutti i risultati
- 2026 - WTA Finals (RR): Errani/Paolini b. Siniakova/Townsend 4-6, 6-1, 10-8
- 2026 - Miami (F): Siniakova/Townsend b. Errani/Paolini 7-6, 6-1
- 2026 - Indian Wells (SF): Siniakova/Townsend b. Errani/Paolini 6-2, 6-2
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SKY SPORT ARENA (204)
- ore 21 - Svitolina (Ukr) vs Andreeva
- a seguire - ERRANI/PAOLINI vs Siniakova/Townsend