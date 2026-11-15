Sara Errani e Jasmine Paolini a caccia di uno storico titolo alle Wta Finals: le azzurre affronteranno Siniakova/Townsend, battute pochi giorni fa nel round robin. La finale, in programma a Indian Wells dopo la finale del singolare, sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

È il giorno delle finali alle Wta Finals 2026. A Indian Wells l'attesa è soprattutto per Sara Errani e Jasmine Paolini, prima coppia italiana di sempre in finale nel master di fine anno. Le azzurre sfideranno per il titolo le n. 2 del seeding Katerina Siniakova e Taylor Townsend, reduci dalla vittoria su Dabrowski/Stefani. Appuntamento stasera, secondo match dalle 21 (dopo la finale del singolare tra Svitolina e Andreeva), in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.