A Torino iniziano le Atp Finals, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con una copertura completa. Alle 14 tocca al n. 1 al mondo Alexander Zverev contro la giovane stella Rafa Jodar. In serata, invece, la sfida tra Ben Shelton e il debuttante Arthur Fils
Si parte oggi a Torino con l'edizione 2026 delle Atp Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con una copertura completa. Si inizierà ufficialmente alle 11.30 con il doppio, con i n. 1 al mondo e campioni in carica Heliovaara/Patten opposti ai brasiliani Luz/Matos. Alle ore 14, invece, il primo singolare con il n. 1 al mondo Alexander Zverev che sfiderà Rafael Jodar, per la prima volta al torneo dei maestri. Tra i due c'è un solo precedente che risale all'ultimo Roland Garros. Al debutto alle Atp Finals anche Arthur Fils che in serata, alle 20.30, affronterà il n. 3 del seeding Ben Shelton.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11 - Studio Atp Finals
- ore 11.30 - Heliovaara/Patten vs Luz/Matos
- ore 14 - Studio Finals
- ore 14 - Zverev (Ger) vs Jodar (Spa)
- a seguire - Studio Finals
- ore 20 - Studio Finals
- ore 20.30 - Shelton (Usa) vs Fils (Fra)
- a seguire - Studio Finals
- ore 23 - The Insider
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Studio Atp Finals
- ore 11.30 - Heliovaara/Patten vs Luz/Matos
- ore 14 - Studio Finals
- ore 14 - Zverev (Ger) vs Jodar (Spa)
- a seguire - Studio Finals
- ore 17.30 - Studio Finals
- ore 18 - Arevalo/Pavic vs Arribage/Olivetti
- a seguire - Studio Finals
- ore 20 - Studio Finals
- ore 20.30 Shelton (Usa) vs Fils (Fra)
- a seguire - Studio Finals
- ore 23 - The Insider
Come seguire le Atp Finals su Sky Sport
Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come "campo centrale" e i match più importanti in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Nitto ATP Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento, in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. A raccontare il torneo da bordo campo ci saranno gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo, che seguiranno da vicino protagonisti, sfide e curiosità delle Finals. Su Sky Sport 24 torna invece ogni giorno all'ora di pranzo Il tennis è servito, con Dalila Setti, per introdurre i temi principali della giornata insieme a ospiti d'eccezione. A chiudere la giornata, ATP Finals The Insider, l'appuntamento curato da Giuseppe Marzo, con Stefano Meloccaro nel ruolo di insider, che porterà il pubblico dietro le quinte del torneo, attraverso immagini e interviste esclusive, alla scoperta degli aspetti più curiosi e interessanti delle Finals. Tra le novità di quest'anno debutta anche "Torino Tennis Talks", il vodcast quotidiano realizzato da Sky Sport in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che accompagnerà il pubblico per tutta la durata del torneo. Un appuntamento quotidiano, in onda ogni mattina alle 10 su Sky Sport 24 e disponibile anche su YouTube e SkySport.it. A guidare il racconto sarà Dalila Setti, che ogni giorno analizzerà temi, storie e protagonisti delle Nitto ATP Finals, offrendo approfondimenti e spunti su quanto accade dentro e fuori dal campo. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.