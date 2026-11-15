Prima della partita inaugurale, celebrato dall'Atp con tanti altri ex numeri 1, all'Inalpi Arena ha fatto il suo ingresso anche l'altoatesino, fermo per infortunio. Nel video in alto il boato del pubblico per lui, che ha detto: "Per prima cosa spero di tornare presto in salute, mi spiace tantissimo non giocare qui. Sto lavorando per la prossima stagione. Divertitevi perché è un torneo speciale. Come italiani abbiamo Flavio e un doppio incredibile. Vi auguro un edizione speciale"

Prima il premio "Giulio Onesti" assegnato al tennis italiano e ritirato insieme al presidente della Fitp Angelo Binaghi e al capitano della nazionale Filippo Volandri. Poi l’ingresso in campo nel corso della celebrazione degli storici numeri 1 del tennis Mondiale, prima della sfida tra Zverev e Jodar, match inaugurale di questa edizione delle Atp Finals. Inevitabile per Jannik Sinner raccogliere tutto l’affetto del pubblico nei suoi confronti. Il boato, e le parole: "Per prima cosa spero di tornare presto in salute – ha detto Jannik -, mi spiace tantissimo non giocare qui. Sto già lavorando per la prossima stagione". Infine al pubblico in italiano: "Divertitevi perché è un torneo speciale. Come italiani abbiamo Flavio e un doppio incredibile. Vi auguro un’edizione speciale, io vi seguo da casa. Viva il tennis"