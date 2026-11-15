ZVEREV-JODAR LIVE ALLE 14 SU SKY SPORT UNO

Zverev-Jodar oggi alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Sascha Zverev inaugura le Atp Finals 2026, impegnato contro il debuttante Rafael Jodar. Il match sarà in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Zverev-Jodar
in evidenza
Tutte le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport
Su Sky Sport tutti i match di singolare e di doppio live, con una copertura editoriale completa: da domenica 15 a domenica 22 novembre, oltre 12 ore di diretta al giorno, dalle 11 alle 23, per vivere ogni sfida, ogni emozione e tutti i momenti decisivi dell'evento che assegna l'ultimo grande titolo dell'anno.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11 - Studio Atp Finals
- ore 11.30 - Heliovaara/Patten vs Luz/Matos
- ore 14 - Studio Finals
- ore 14 - Zverev (Ger) vs Jodar (Spa)
- a seguire - Studio Finals
- ore 20 - Studio Finals
- ore 20.30 - Shelton (Usa) vs Fils (Fra)
- a seguire - Studio Finals
- ore 23 - The Insider
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Studio Atp Finals
- ore 11.30 - Heliovaara/Patten vs Luz/Matos
- ore 14 - Studio Finals
- ore 14 - Zverev (Ger) vs Jodar (Spa)
- a seguire - Studio Finals
- ore 17.30 - Studio Finals
- ore 18 - Arevalo/Pavic vs Arribage/Olivetti
- a seguire - Studio Finals
- ore 20 - Studio Finals
- ore 20.30 Shelton (Usa) vs Fils (Fra)
- a seguire - Studio Finals
- ore 23 - The Insider
La storia di Zverev alle Atp Finals
Sono trascorsi 9 anni dalla prima volta di Zverev alle Atp Finals. Era il 2017 e a Londra, allora 20enne, il tedesco venne eliminato al round robin, battuto da Jack Sock e Roger Federer. Un anno dopo, invece, il trionfo battendo Federer in semifinale e Djokovic in finale. Sascha si è poi ripetuto nel 2021, ma stavolta a Torino. In totale otto partecipazioni alle spalle, con un bilancio di 18 vittorie e 12 sconfitte. L'obiettivo per lui è migliorare il risultato dello scorso anno, eliminato ai gironi con una sola vittoria su tre partite
I record delle Atp Finals
- Maggior numero di titoli in singolare: Novak Djokovic (7).
- Campione più anziano: Novak Djokovic, a 36 anni, nel 2023.
- Campione più giovane: John McEnroe, a 19 anni, nel 1978.
- Campioni con il ranking più alto:N.1 del mondo: Ilie Nastase (1973), Jimmy Connors (1977), Bjorn Borg (1979-80), John McEnroe (1984), Ivan Lendl (1985-87), Pete Sampras (1994, 1996-97), Lleyton Hewitt (2002), Roger Federer (2004, 2006-07), Novak Djokovic (2012, 2014-15), Andy Murray (2016), Jannik Sinner (2024)
- Campione con il ranking più basso: David Nalbandian, numero 12 del mondo, nel 2005.
- Ultimo campione di casa: Jannik Sinner, a Torino, nel 2025.
- Maggior numero di vittorie in singolare nel torneo: Roger Federer (59)
Il montepremi da record
Il montepremi complessivo delle Nitto ATP Finals ammonta a 15.750.000 dollari.
SINGOLARE
- Campione imbattuto 5.171.000 $
- Vittoria in finale 2.412.000 $
- Vittoria in semifinale 1.206.000 $
- Vittoria in ogni match del girone 405.000 $
- Quota di partecipazione 338.000 $*
- Riserva (Alternate) 156.000 $
(*La quota di partecipazione viene proporzionata in base al numero di partite disputate: 1 partita: 169.000 $; 2 partite: 253.500 $; 3 partite: 338.000 $)
Il programma delle Atp Finals 2026
- Fase a gironi – Round Robin (da domenica 15 novembre a venerdì 20 novembre) - Sessione pomeridiana: inizio alle 11:30 (doppio) e alle 14:00 (singolare). - Sessione serale: inizio alle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare).
- Semifinali – Sabato 21 novembre - Sessione pomeridiana: inizio alle 12:00 (doppio) e alle 14:30 (singolare). - Sessione serale: non prima delle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare).
- Finali – Domenica 22 novembre - Finale di doppio: ore 15:00. - Finale di singolare: ore 18:00.
Jodar: "Le Finals sono un premio per la mia stagione"
L'incredibile ascesa di Jodar
Dall'esordio nel circuito alla top 10 in 287 giorni. Basta questo record per descirvere la straordinaria ascesa di Rafael Jodar che aveva iniziato l'anno da n. 168 al mondo. Il madrileno, a 20 anni e 59 giorni, è il settimo giocatore più giovane a essersi qualificato alle Atp Finals da inizio anni '90
Zverev: "Amo l'Italia e la cultura italiana"
Zverev, caccia alla prima vittoria da n. 1
Zverev va a caccia del primo successo da n. 1 al mondo. Al Masters 1000 di Parigi, infatti, il tedesco è stato eliminato all'esordio da un grande Lorenzo Musetti, autore di una prova straordinaria.
I gironi del doppio
Gruppo Todd Woodbridge
- Heliovaara/Patten
- Arevalo/Pavic
- Arribage/Olivetti
- Luz/Matos
Gruppo Mark Woodforde
- Harrison/Skupski
- Granollers/Zeballos
- BOLELLI/VAVASSORI
- Krawietz/Puetz
Domani il debutto di Cobolli
Domani, invece, sarà il giorno di Flavio Cobolli. Il romano, al debutto alle Atp Finals, scenderà in campo alle 20.30 contro Daniil Medvedev. Tre precedenti tra i due, con Flavio che ha battuto quest'anno il russo sulla terra rossa di Madrid. Appuntamento in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
I gironi del singolare
Gruppo John McEnroe
- Alexander Zverev (Ger)
- Ben Shelton (Usa)
- Arthur Fils (Fra)
- Rafael Jodar (Esp)
Gruppo Ivan Lendl
- Carlos Alcaraz (Esp)
- Daniil Medvedev
- FLAVIO COBOLLI (Ita)
- Frances Tiafoe (Usa)
Zverev: "Merito di essere numero 1, mi godo il momento"
Quel precedente al Roland Garros
Tra Zverev e Jodar c'è un precedente che risale allo scorso giugno, nei quarti di finale del Roland Garros. Vinse il tedesco in tre set, lottando nel primo parziale (risolto solo al tiebreak) e dominando nei due set successivi, concedendo appena quattro game
L'anno d'oro del rookie Jodar
È stata una stagione altrettanto straordinaria quella vissuta da Rafael Jodar, arrivato alle Atp Finals al termine del primo anno nel circuito maggiore. Lo spagnolo si è qualificato per ultimo a Torino, fresco di ingresso in top 10 per la prima volta in carriera
Zverev a Torino da n. 1 al mondo
È un appuntamento speciale per Sascha Zverev che a Torino si presenta da n. 1 al mondo e nei prossimi giorni verrà premiato per il n. 1 di fine anno. Il tedesco ha già vinto due volte le Atp Finals, tra cui l'edizione 2021 giocata nel capoluogo piemontese
Il match è in programma alle ore 14, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Si alza il sipario sulle Nitto Atp Finals 2026. I primi protagonisti alla Inalpi Arena di Torino saranno Sascha Zverev e Rafael Jodar, inseriti nel gruppo intitolato a John McEnroe