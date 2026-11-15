ZVEREV-JODAR LIVE ALLE 14 SU SKY SPORT UNO

Sono trascorsi 9 anni dalla prima volta di Zverev alle Atp Finals. Era il 2017 e a Londra, allora 20enne, il tedesco venne eliminato al round robin, battuto da Jack Sock e Roger Federer. Un anno dopo, invece, il trionfo battendo Federer in semifinale e Djokovic in finale. Sascha si è poi ripetuto nel 2021, ma stavolta a Torino. In totale otto partecipazioni alle spalle, con un bilancio di 18 vittorie e 12 sconfitte. L'obiettivo per lui è migliorare il risultato dello scorso anno, eliminato ai gironi con una sola vittoria su tre partite