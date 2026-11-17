Zverev-Shelton oggi alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Zverev e Shelton si ritrovano due mesi dopo la finale degli US Open, opposti nella seconda giornata del gruppo McEnroe alle Atp Finals. Il match sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Zverev-Shelton
in evidenza
Shelton ha un bilancio di 0-5 con i numeri 1 al mondo e un record di 1-19 contro top 3. Può diventare il primo statunitense a battere il n. 1 al mondo da marzo, quando Korda superò Alcaraz al Masters 1000 di Miami
Zverev può diventare oggi il tedesco nell'Era Open con più vittorie su cemento. In questo momento Sascha è primo a pari merito con Tommy Haas
Zverev cerca la prima vittoria stagionale contro top 5. Quest'anno, infatti, il tedesco ha perso le sette partite giocate contro i primi cinque al mondo. L'ultima vittoria risale allo scorso anno a Torino, proprio contro Shelton
Bilancio straordinario per Zverev contro tennisti mancini: il record è di 48 vittorie e una sconfitta dal Roland Garros 2023. L'unica sconfitta lo scorso anno ad Acapulco contro Learner Tien
Zverev va oggi a caccia della 20esima vittoria in carriera alle Atp Finals, un traguardo raggiunto prima di lui solo da altri 8 giocatori: Roger Federer, Novak Djokovic, Ivan Lendl, Boris Becker, Pete Sampras, Ilie Nastase, Andre Agassi e Rafael Nadal
I giocatori con più vittorie nel 2026
- Alexander Zverev 66
- Daniil Medvedev 53
- Tommy Paul 49
- Alex De Minaur 46
- Taylor Fritz 46
- Ben Shelton 46
Atp Finals, la premiazione di Zverev n°1 al mondo
Come arriva Shelton
Vittoria in tre set, invece, per Ben Shelton che nella prima a Torino ha battuto Arthur Fils. Per l'americano è stata la prima vittoria in carriera alle Atp Finals
Come arriva Zverev
Zverev arriva dall'ottimo esordio contro Jodar, battuto con un doppio 6-4 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. A fare la differenza è stato il servizio del n. 1 al mondo, su un campo veramente rapido
Zverev-Shelton, tutti i precedenti
- 2026 - US Open (F): Zverev b. Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2
- 2025 - ATP Finals (RR): Zverev b. Shelton 6-3, 7-6
- 2025 - Cincinnati (QF): Zverev b. Shelton 6-2, 6-2
- 2025 - Stoccarda (SF): Zverev b. Shelton 7-6, 7-6
- 2025 - Monaco (F): Zverev b. Shelton 6-2, 6-4
- 2024 - Cincinnati (QF): Zverev b. Shelton 3-6, 7-6, 7-5
Il "tabù Zverev" per Shelton
Per Shelton c'è un "tabù Zverev" da sfatare visto che in sei partite ha sempre perso contro il tennista tedesco. Già lo scorso anno si sono affrontati nel round robin a Torino e Sascha vinse in due set (6-3, 7-6)
Il remake della finale US Open
Zverev e Shelton si ritroveranno di fronte due mesi dopo la finale degli US Open, vinta in quattro set dal tedesco che a Flushing Meadows conquistò il secondo major della carriera
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- LIVE - Arribage/Olivetti - Luz/Matos su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Zverev-Shelton su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Il match è in programma alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Paolo Bertolucci. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Sascha Zverev e Ben Shelton tornano in campo alle Atp Finals per la seconda giornata del gruppo intitolato a John McEnroe