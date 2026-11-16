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Alcaraz-Tiafoe oggi alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita

live atp finals

Alla Inalpi Arena tocca a Carlos Alcaraz: finalista lo scorso anno a Torino e reduce dai trionfi a Vienna e Parigi, lo spagnolo debutterà contro Frances Tiafoe, per la prima volta al torneo dei maestri. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

GUIDA TV - IL VODCAST SULLE FINALS

Alcaraz-Tiafoe

ORE 14:00 | Group Stage
flag2Alcaraz C.
flag7Tiafoe F.
LIVE

Quasi tutto pronto a Torino: tra poco Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe entreranno in campo. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Stasera il debutto di Cobolli

A chiudere la giornata di oggi sarà l'atteso debutto di Flavio Cobolli. Per la prima volta in carriera alle Atp Finals, il romano affronterà Daniil Medvedev. Appuntamento alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

La copertura web e social

Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.

Debutta il vodcast "Torino Tennis Talks"

Tra le novità di quest'anno debutta anche "Torino Tennis Talks", il vodcast quotidiano realizzato da Sky Sport in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che accompagnerà il pubblico per tutta la durata del torneo. Un appuntamento quotidiano, in onda ogni mattina alle 10 su Sky Sport 24 e disponibile anche su YouTube e SkySport.it. A guidare il racconto sarà Dalila Setti, che ogni giorno analizzerà temi, storie e protagonisti delle Nitto ATP Finals, offrendo approfondimenti e spunti su quanto accade dentro e fuori dal campo.

Come seguire le Atp Finals su Sky

Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come "campo centrale" e i match più importanti in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Nitto ATP Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento, in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. A raccontare il torneo da bordo campo ci saranno gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo, che seguiranno da vicino protagonisti, sfide e curiosità delle Finals. Su Sky Sport 24 torna invece ogni giorno all'ora di pranzo Il tennis è servito, con Dalila Setti, per introdurre i temi principali della giornata insieme a ospiti d'eccezione. A chiudere la giornata, ATP Finals The Insider, l'appuntamento curato da Giuseppe Marzo, con Stefano Meloccaro nel ruolo di insider, che porterà il pubblico dietro le quinte del torneo, attraverso immagini e interviste esclusive, alla scoperta degli aspetti più curiosi e interessanti delle Finals.

Fabio Fognini entra nella squadra Sky Sport Tennis

Tra le novità di questa edizione, la partecipazione straordinaria di Fabio Fognini, che entrerà a far parte della squadra Sky Sport Tennis in qualità di special guest. Ad affiancarlo, la squadra talent composta da Flavia Pennetta, Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Fabio Colangelo, per accompagnare il racconto con analisi, approfondimenti e commenti esclusivi. In telecronaca si alterneranno le voci di Luca Boschetto, Federico Ferrero e Pietro Nicolodi.

Tutte le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport

Su Sky Sport tutti i match di singolare e di doppio live, con una copertura editoriale completa: da domenica 15 a domenica 22 novembre, oltre 12 ore di diretta al giorno, dalle 11 alle 23, per vivere ogni sfida, ogni emozione e tutti i momenti decisivi dell'evento che assegna l'ultimo grande titolo dell'anno.

I record delle Atp Finals

  • Maggior numero di titoli in singolare: Novak Djokovic (7).
  • Campione più anziano: Novak Djokovic, a 36 anni, nel 2023.
  • Campione più giovane: John McEnroe, a 19 anni, nel 1978.
  • Campioni con il ranking più alto:N.1 del mondo: Ilie Nastase (1973), Jimmy Connors (1977), Bjorn Borg (1979-80), John McEnroe (1984), Ivan Lendl (1985-87), Pete Sampras (1994, 1996-97), Lleyton Hewitt (2002), Roger Federer (2004, 2006-07), Novak Djokovic (2012, 2014-15), Andy Murray (2016), Jannik Sinner (2024)
  • Campione con il ranking più basso: David Nalbandian, numero 12 del mondo, nel 2005.
  • Ultimo campione di casa: Jannik Sinner, a Torino, nel 2025.
  • Maggior numero di vittorie in singolare nel torneo: Roger Federer (59)

Il montepremi del torneo

Il montepremi complessivo delle Nitto ATP Finals ammonta a 15.750.000 dollari.

SINGOLARE

  • Campione imbattuto 5.171.000 $
  • Vittoria in finale 2.412.000 $
  • Vittoria in semifinale 1.206.000 $
  • Vittoria in ogni match del girone 405.000 $
  • Quota di partecipazione 338.000 $*
  • Riserva (Alternate) 156.000 $

(*La quota di partecipazione viene proporzionata in base al numero di partite disputate: 1 partita: 169.000 $; 2 partite: 253.500 $; 3 partite: 338.000 $)

Il programma delle Atp Finals 2026

  • Fase a gironi – Round Robin (da domenica 15 novembre a venerdì 20 novembre) - Sessione pomeridiana: inizio alle 11:30 (doppio) e alle 14:00 (singolare). - Sessione serale: inizio alle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare).
  • Semifinali – Sabato 21 novembre - Sessione pomeridiana: inizio alle 12:00 (doppio) e alle 14:30 (singolare). - Sessione serale: non prima delle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare).
  • Finali – Domenica 22 novembre - Finale di doppio: ore 15:00. - Finale di singolare: ore 18:00.

Il bilancio di Tiafoe con i top 3

Tiafoe non batte un top 3 dagli US Open 2022, quando superò Rafael Nadal negli ottavi di finale. Il bilancio complessivo per l'americano contro primi tre è di 2 vittorie (l'altra contro Tsitsipas a Vienna 2021) e 10 sconfitte

I numeri di Alcaraz alle Atp Finals

Per Alcaraz è la quarta partecipazione consecutiva alle Atp Finals, sempre presente a Torino dal 2023. Il bilancio complessivo è di 7 vittorie e 5 sconfitte: lo scorso anno il miglior risultato, fermato soltanto da Jannik Sinner in finale dopo aver vinto quattro partite consecutive

Alcaraz-Tiafoe, tutti i precedenti

  • 2024 - Wimbledon (R32): Alcaraz b. Tiafoe 5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2
  • 2022 - US Open (SF): Alcaraz b. Tiafoe 6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3
  • 2021 - Barcellona (R64): Tiafoe b. Alcaraz 6-4, 7-6

Alcaraz-Tiafoe, atto IV

Alcaraz e Tiafoe si ritroveranno di fronte due anni e mezzo dopo l'ultima volta. L'ultimo confronto, infatti, risale al 3° turno di Wimbledon 2024: vinse Alcaraz in cinque set, dopo quasi quattro ore di gioco. Carlos è avanti 2-1 nei precedenti: l'unica vittoria di Tiafoe a Barcellona 2021

Il calo di Tiafoe

Se da una parte Alcaraz arriva in fiducia, lo stesso non si può dire per Tiafoe. Lo statunitense ha perso le ultime tre partite consecutive (4 delle ultime 5), battuto all'esordio a Vienna (da Musetti) e a Parigi (da Halys). L'ultima vittoria del n. 8 al mondo risale al 9 ottobre, al 2° turno di Shanghai contro Hanfmann

Alcaraz, un rientro in crescendo

In una stagione segnata dal lungo stop per il problema al polso, Alcaraz sta vivendo un finale di stagione in crescendo. Dopo gli US Open, torneo di rientro, ha vinto 15 partite su 16. Reduce dai trionfi all'Atp 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi, Alcaraz ha vinto le ultime nove partite consecutive

La prima volta di Tiafoe

Debutto in carriera alle Atp Finals, invece, per Frances Tiafoe, arrivato ottavo nella Race. Una stagione da 44 vittorie e 21 sconfitte per l'americano, impreziosita dal trionfo all'Atp 500 di Halle e la semifinale agli US Open

Tiafoe

Carlos a caccia del titolo

Quarta volta alle Atp Finals per Carlos Alcaraz che ripartirà dalla finale dello scorso anno, persa contro Jannik Sinner. Il murciano non ha mai vinto il torneo dei maestri, il trofeo più importante che manca nella sua prestigiosa bacheca

Alcaraz

Atp Finals, il gruppo Ivan Lendl

  • Carlos Alcaraz (Esp)
  • Daniil Medvedev
  • FLAVIO COBOLLI (Ita)
  • Frances Tiafoe (Usa)

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

  • LIVE - Zeballos/Granollers vs BOLELLI/VAVASSORI su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • ore 13 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
  • ore 13.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • ore 14 - Alcaraz vs Tiafoe su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • ore 18 - Skupski/Harrison vs Puetz/Krawietz su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • ore 20.30 - Medvedev vs COBOLLI su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Il match è in programma alle ore 14, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Day-2 alle Atp Finals di Torino. Ad aprire il programma del singolare è Carlos Alcaraz, finalista un anno fa alla Inalpi Arena. Il murciano sfida Frances Tiafoe, n. 8 al mondo

ALCARAZ-TIAFOE LIVE ALLE 14 SU SKY SPORT UNO

  • Solo su Sky Sport il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
  • Guarda Alcaraz-Tiafoe su Sky o in streaming su NOW

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