Ufficiale, Camila Giorgi torna a giocare dal 2027

Camila Giorgi ha annunciato con un post sui social il suo ritorno ufficiale al tennis a partire dal 2027. L'italo-argentina, che si era fermata due anni fa e che nel frattempo è diventata madre, sarà seguita da uno staff che comprende Andreas Ignacio Pasutti e l'ex preparatore di Djokovic e Sinner, Marco Panichi. "La maternità mi ha regalato un’esperienza straordinaria e oggi sento di avere le motivazioni e le energie per affrontare questa nuova sfida", ha detto Camila

La tennista Camila Giorgi annuncia la ripresa dell'attività agonistica dopo due anni di pausa, durante i quali è anche diventata mamma. "Il desiderio di giocare e competere non mi ha mai abbandonata - fa sapere la 35enne marchigiana -. La maternità mi ha regalato un'esperienza straordinaria e oggi sento di avere le motivazioni e le energie per affrontare questa nuova sfida. So che ci sarà tanto lavoro da fare ma ho voglia di rimettermi in gioco e di costruire, un nuovo capitolo della mia carriera". Al suo fianco ci saranno l'allenatore Andreas Ignacio Pasutti, responsabile della guida tecnica oltre che marito della tennista, e il preparatore atletico Marco Panichi, componenti di un team che coinvolge anche un manager, Fabio Tonelli, e un responsabile legale, Pietro Demola. Salita fino al numero 26 del mondo, nel 2018, Giorgi ha vinto quattro titoli Wta. Si era ritirata nel 2024 ma già la scorsa primavera aveva annunciato l'intenzione di tornare in campo dopo la maternità. Giorgi ha anche reso noto di aver avviato il percorso di definizione delle questioni fiscali pregresse, per garantire serenità e continuità al nuovo progetto professionale.