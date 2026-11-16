Cobolli-Medvedev alle 20.30 su Sky Sport Uno

Cobolli-Medvedev alle Atp Finals, dove vedere la gara in tv e streamingatp finals
A Torino è il giorno del debutto di Flavio Cobolli che affronterà Daniil Medvedev. Il bilancio nei precedenti è 2-1 per il russo, ma il romano ha vinto la sfida di quest'anno a Madrid. L'appuntamento è alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Alle Atp Finals è il giorno di Flavio Cobolli. Il romano debutta nel torneo dei maestri, impegnato nella prima giornata del gruppo Ivan Lendl contro Daniil Medvedev, n. 5 al mondo. Il match è in programma alle 20.30 alla Inalpi Arena di Torino, da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Leggi anche
Stasera debutto di Cobolli contro Medvedev su Sky
Cobolli-Medvedev, tutti i precedenti
Cobolli e Medvedev si incroceranno per la seconda volta in stagione dopo il match dello scorso aprile sulla terra rossa di Madrid, vinto da Flavio in tre set. Sarà complessivamente il quarto confronto: il bilancio è 2-1 per Medvedev
- 2026 - Madrid (R16): Cobolli b. Medvedev 6-3, 5-7, 6-4
- 2024 - Pechino (QF): Medvedev b. Cobolli 6-2, 6-4
- 2024 - US Open (R32): Medvedev b. Cobolli 6-3, 6-4, 6-3