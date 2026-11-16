Cobolli-Medvedev alle 20.30 su Sky Sport Uno

A Torino è il giorno del debutto di Flavio Cobolli che affronterà Daniil Medvedev. Il bilancio nei precedenti è 2-1 per il russo, ma il romano ha vinto la sfida di quest'anno a Madrid. L'appuntamento è alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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