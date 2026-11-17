Cobolli in semifinale Atp Finals se... Le combinazioniatp finals
Introduzione
Dopo la sconfitta all'esordio con Daniil Medvedev, per Flavio Cobolli la sfida di mercoledì con Frances Tiafoe sarà già cruciale in ottica qualificazione alle semifinali. Il romano dovrà vincere con il margine più ampio possibile, ma dovrà guardare anche al risultato tra Alcaraz e Medvedev. Di seguito tutte le combinazioni. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
La classifica del gruppo Lendl
- Carlos ALCARAZ 1-0 (set 2-0, game 12-4)
- Daniil MEDVEDEV 1-0 (set 2-0, game 13-9)
- Flavio COBOLLI 0-1 (0-2, game 9-13)
- Frances TIAFOE 0-1 (set 0-2, game 4-12)
Risultati e calendario del girone
- Alcaraz (Esp) - Tiafoe (Usa) - 6-2, 6-2
- Medvedev - COBOLLI (Ita) - 7-6, 6-3
- Alcaraz (Esp) - Medvedev - mercoledì, ore 14
- COBOLLI (ita) - Tiafoe (Usa) - mercoledì, ore 20.30
- COBOLLI (Ita) - Alcaraz (Esp) - venerdì, orario da confermare
- Tiafoe (Usa) - Medvedev - venerdì, orario da confermare
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Cosa succede se Cobolli batte Tiafoe
- La vittoria, da sola, potrebbe non bastare a Cobolli che dovrà non solo cercare di imporsi, ma anche farlo con il margine più ampio possibile.
- Con questa vittoria soltanto, infatti, Cobolli può arrivare nella migliore delle ipotesi a pari successi con altri due giocatori
- In caso di arrivo a pari vittorie tra tre giocatori, infatti, a determinare la classifica sarebbe il quoziente dei set vinti e, qualora persistesse un’ulteriore parità, la differenza game
Cosa succede se Cobolli perde con Tiafoe
In questo scenario, il romano dovrebbe innanzitutto guardare il risultato della sfida tra Alcaraz e Medvedev:
- Se Alcaraz dovesse battere Medvedev: Cobolli sarebbe eliminato con un turno d’anticipo.
- Se a imporsi fosse Medvedev: Cobolli sarebbe chiamato a battere Alcaraze a sperare in una vittoria del russo contro Tiafoe. In questo caso, infatti, si arriverebbe a una situazione con tre giocatori a pari vittorie (guardando così set vinti e game vinti)
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Se batte Tiafoe e Alcaraz...
- Sarebbe sicuramente lo scenario migliore, ma non gli garantierebbe automaticamente la qualificazione alle semifinali.
- Con questa ipotesi, infatti, è probabile l'arrivo di tre giocatori con due vittorie e una sconfitta: si guarderebbero così set vinti ed eventualmente game vinti. Anche in questo caso sarebbe importante vincere con il margine più ampio possibile.
I criteri in caso di arrivo a pari vittorie
SE DUE GIOCATORI SONO IN PARITA'
- Avanza chi ha vinto lo scontro diretto
SE TRE GIOCATORI SONO IN PARITA'
- Qualora uno di essi non abbia giocato tutte e tre le partite (3), viene automaticamente eliminato, e avanzerà alle semifinali il vincitore dello scontro diretto tra gli altri due. Se tutti e tre hanno lo stesso numero di partite, si considerano nell'ordine
- Miglior percentuale di set vinti;
- Miglior percentuale di game vinti;
- Posizione in classifica il lunedì dopo l'ultimo torneo stagionale nel calendario dell'Atp Tour
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