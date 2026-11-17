Introduzione

Dopo la sconfitta all'esordio con Daniil Medvedev, per Flavio Cobolli la sfida di mercoledì con Frances Tiafoe sarà già cruciale in ottica qualificazione alle semifinali. Il romano dovrà vincere con il margine più ampio possibile, ma dovrà guardare anche al risultato tra Alcaraz e Medvedev. Di seguito tutte le combinazioni. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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