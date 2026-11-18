Intervistato da Fabio Fognini per The Insider, Carlos Alcaraz è tornato a parlare dell’infortunio al polso, raccontando le difficoltà affrontate durante il periodo lontano dal campo: "Sono stati quattro mesi e mezzo davvero duri, ma ho lavorato per ritrovare una buona condizione, sia fisica che mentale. Oggi riesco ad affrontare meglio le difficoltà dal punto di vista mentale e ho capito quanto il tennis sia soprattutto una questione di testa" COBOLLI-TIAFOE LIVE

"Sono stati quattro mesi e mezzo davvero duri, ma abbiamo sempre fatto un grande lavoro". Carlos Alcaraz ripercorre il periodo di stop tra aprile e agosto a causa dell’infortunio al polso, raccontandosi a cuore aperto con Fabio Fognini per "Atp Finals The Insider" (la versione integrale andrà in onda alle 23 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis). Per lo spagnolo, quei mesi lontano dalle competizioni sono stati anche un’occasione per fermarsi e lavorare su aspetti diversi del proprio gioco e della propria preparazione: "Non abbiamo mai avuto pensieri negativi durante il recupero e questo è stato molto importante. Abbiamo fatto tutto il possibile per tornare in una buona condizione, sia fisica che mentale. Credo che mi abbia aiutato anche essermi allenato con la mano sinistra per migliorare il rovescio". Alcaraz ha poi raccontato quanto sia stato importante accettare le possibili difficoltà legate al rientro in campo, dalla mancanza dei match alla perdita del ritmo partita, sottolineando i progressi compiuti soprattutto sul piano mentale: "Dovevo accettare i problemi che avrei potuto incontrare al rientro, la mancanza di partite e di ritmo. Credo di esserci riuscito molto bene, soprattutto nelle prime settimane di competizione. Successivamente abbiamo messo in pratica tutti i feedback ricevuti dopo il ritorno in campo. Adesso mi sento davvero a mio agio e sono molto soddisfatto del modo in cui sto giocando. Sto affrontando meglio le difficoltà dal punto di vista mentale e ci stiamo rendendo conto di quanto il tennis sia soprattutto una questione di testa".

"L'infortunio mi ha fatto capire cosa è davvero importante" Il recupero dall'infortunio al polso è un tema trattato da Alcaraz anche in conferenza stampa. Quattro mesi e mezzo di stop che lo hanno fatto maturare in campo e fuori: "L'infortunio mi ha fatto capire cosa è davvero importante - ha ammesso - Non si tratta di vincere o perdere le finali dei tornei, ma di giocare a tennis. Ho capito che scendere in campo e giocare in buona salute è un dono. Quando me ne rendo conto, tutto mi risulta più facile perché mi diverto e non mi sento stressato in campo. Penso che continuderò a fare il mio meglio: se ci riuscirò bene, altrimenti non succede nulla. Ho capito questo dall'infortunio. Penso che adesso sono più maturo, sento di affrontare i problemi e i momenti difficili in modo diverso" Leggi anche Alcaraz-Medvedev, gli highlights del match