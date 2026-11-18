Flavio Cobolli in lacrime dopo la sconfitta contro Tiafoe e l'eliminazione dalle Atp Finals: "È la partita che mi rende più triste nella mia carriera. Volevo far bene per il pubblico, nel secondo set non mi sono divertito. Sono molto deluso, ma allo stesso tempo orgoglioso della stagione. Questa esperienza mi aiuterà in futuro" GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH - IL VODCAST SULLE FINALS

È tanta l’amarezza di Flavio Cobolli dopo la sconfitta contro Frances Tiafoe, risultato che ha messo fine al suo cammino alle Atp Finals con un turno di anticipo. "È la partita che mi rende più triste della mia carriera" ha commentato il tennista romano, scoppiato in lacrime nel corso della conferenza stampa post partita. La delusione non soltanto per la prestazione, ma anche per non essere riuscito a regalare una vittoria al pubblico italiano che lo ha sostenuto. Un peso emotivo che ha inevitabilmente inciso sul suo stato d’animo: "Nessuno pensava che io potessi arrivare alle Atp Finals - ha detto Cobolli - So di avere tanti margini di miglioramento e questo mi rende ancora più felice. Però oggi non riesco a esserlo, è la partita che mi rende più triste della mia carriera. Giocare in Italia è sempre difficile per noi, è un grande sogno. Mi dispiace un po' anche per il pubblico, che mi ha sempre supportato. Sono molto deluso, allo stesso tempo però sono orgoglioso della stagione, delle persone che ho trovato al mio fianco, degli amici, dei componenti della squadra. Non solo Matteo Berrettini che mi è stato vicino questa settimana, ma tutti quanti. Ancora una volta sono arrivato io qui, ma è un risultato fatto di tanti sacrifici: non solo io merito di stare qui, ma anche tanti altri ragazzi che giocano bene a tennis e ci arriveranno sicuramente. Sto provando a coltivare questo sogno con grande divertimento e oggi nel secondo set non mi sono divertito, ho sentito tanto peso sulle mie spalle. Ma non era questione di tensione o di pressione, volevo solo far bene per il pubblico". Vedi anche Cobolli-Tiafoe: highlights Atp Finals

"Questa esperienza mi aiuterà in futuro" Nell'analisi della partita, Cobolli ha escluso che la pressione abbia rappresentato un fattore decisivo nella sconfitta, sottolineando come l'esperienza maturata alle Atp Finals possa comunque rivelarsi preziosa per il futuro: "Questo tipo di esperienza potrà aiutarmi in futuro, ma la pressione è una cosa che non si può contrastare. Non è la pressione il motivo per cui ho perso oggi, non ne sentivo molta prima della partita né prima dell'esordio con Medvedev. Il campo non credo mi abbia aiutato molto, non mi sono allenato come avrei voluto nei giorni prima della partita, ma tutto potrà aiutarmi in futuro, imparo sempre qualcosa". Vedi anche Cobolli-Tiafoe, l'analisi allo Sky Tech

"Non volevo finire le Atp Finals in questo modo" Il tennista romano si è poi soffermato sulle proprie condizioni fisiche, non ancora ottimali dopo l'infortunio accusato a Vienna. Un aspetto che potrebbe aver inciso sul suo rendimento, soprattutto nella seconda parte della sfida, dopo un primo set in cui aveva avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio: "Mi sentivo molto bene nel primo e non ho sfruttato le mie chance, ne ho avute più di lui. Avrei meritato di vincerlo. Non so cosa sia successo, ma qualcosa è successo. È la prima volta che mi sento così. Penso di non essere ancora al 100% dopo il mio infortunio, ho giocato un grande tennis nella prima ora e dopo mi sono sentito stanco, non mi muovevo bene ed è successa la stessa cosa anche nel primo match. Sono triste, non è il modo in cui avrei voluto finire le Atp Finals, ma il tennis è così".