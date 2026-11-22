Introduzione

Carlos Alcaraz ha vinto le Atp Finals 2026 battendo in due set (6-2, 7-6) Alexander Zverev. Quella di Torino è stata una finale in cui lo spettacolo non è mancato tra recuperi, dritti imprendibili, passanti (uno a testa!) e - per non farci mancare proprio nulla - anche un tweener e una racchetta buttata per terra. Mettetevi comodi e godetevi di seguito tutti gli scambi e i punti più belli del match tra lo spagnolo e il tedesco

GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE