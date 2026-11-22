Alcaraz-Zverev, i punti più belli della finale delle Atp Finals. VIDEOatp finals
Introduzione
Carlos Alcaraz ha vinto le Atp Finals 2026 battendo in due set (6-2, 7-6) Alexander Zverev. Quella di Torino è stata una finale in cui lo spettacolo non è mancato tra recuperi, dritti imprendibili, passanti (uno a testa!) e - per non farci mancare proprio nulla - anche un tweener e una racchetta buttata per terra. Mettetevi comodi e godetevi di seguito tutti gli scambi e i punti più belli del match tra lo spagnolo e il tedesco
Quello che devi sapere
Zverev apre la finale con un passante incredibile
Giusto per capire immediatamente il livello, uno dei punti più belli della partita arriva già nel secondo game. A firmarlo è Zverev, che è prima protagonista di un grandissimo recupero in allungo sull'accelerazione di dritto di Alcaraz, e poi chiude con uno splendido passante di dritto incrociato (sul quale Carlitos arriva, ma non riesce a colpire bene la palla).
Alcaraz risponde: il dritto lascia fermo Zverev!
Nel corso del primo set, Alcaraz sale sempre più di livello e apre il quinto gioco con un devastante dritto lungolinea che lascia completamente fermo Zverev. Vedere per credere...
Tweener magico di Carlitos: Zverev lancia la racchetta...
Vi siete scaldati? Bene. Ora preparatevi a vedere uno dei punti più spettacolari del torneo. Siamo sempre nel primo set, per la precisione nel settimo game. Zverev corre verso la rete e gioca una super smorzata su cui Alcaraz arriva con il... tweener! Un colpo da applausi, con lo scambio che si chiude con Zverev che sbaglia lo smash. Un errore che fa arrabbiare il numero 1 al mondo, che lancia per terra la racchetta.
Alcaraz chiude 6-2 il primo parziale: il set point
E il primo set, dopo un inizio molto combattuto, va nelle mani di Alcaraz. Lo spagnolo chiude per 6-2 in 50 minuti dopo la risposta di rovescio di Zverev che termina in rete.
Alcaraz è ovunque: fa punto e carica il pubblico!
Lo spettacolo è assicurato anche nel secondo set, in cui Alcaraz parte leggermente meglio di Zverev ed è protagonista di uno scambio incredibile. Il tedesco prova a difendersi da fondo in tutti i modi, poi però cede mandando fuori il dritto dopo il colpo in arretramento giocato da Alcaraz. Il murciano si carica e chiede sempre di più la spinta dei tifosi.
Chi di passante ferisce, di passante perisce...
Dopo quello di Zverev nel primo set che abbiamo già visto, questa volta tocca ad Alcaraz. Nonostante fossimo nel momento del match con Zverev leggermente più in palla dopo aver recuperato il break di svantaggio nel secondo set, a prendersi gli applausi del pubblico dell'Inalpi Arena è lo spagnolo, che nel corso dell'undicesimo game ha giocato un pazzesco passante incrociato di rovescio.
Il rovescio che vale come un ace: il match point di Alcaraz
Non potevamo non chiudere così, mostrandovi quello che per forza di cose è il punto più importante della finale. Parliamo del match point che ha permesso ad Alcaraz di vincere le Atp Finals per la prima volta in carriera. Siamo nel tiebreak del secondo set e lo spagnolo chiude con un rovescio lungolinea per poi lasciarsi cadere a terra dalla gioia.