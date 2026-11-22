Alcaraz-Zverev oggi alle Atp Finals, il risultato in diretta live della finale
A Torino è il giorno della finale delle Atp Finals: Sascha Zverev per il tris dopo il 2018 e il 2021, Carlos Alcaraz per riportare il titolo in Spagna dopo 28 anni. Il match sarà in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Zverev-Alcaraz
in evidenza
L'ottava finale tra le prime due teste di serie
Per l'ottava volta nella storia delle Atp Finals si affrontano in finale le prime due teste di serie del torneo. A Torino era già accaduto lo scorso anno, quando Jannik Sinner superò in finale Carlos Alcaqraz
Chi ha vinto più volte le Atp Finals
- Novak Djokovic 7
- Roger Federer 6
- Ivan Lendl e Pete Sampras 5
- Ilie Nastase 4
- Boris Becker e John McEnroe 3
- Bjorn Borg, Lleyton Hewitt, Jannik Sinner e Alexander Zverev 2
Zverev per il tris
Chi ha già vinto questo torneo è Sascha Zverev. Il n. 1 al mondo ha conquistato le Finals in due edizioni: nel 2018, a Londra, e nel 2021, a Torino. In caso di trionfo oggi, può diventare l'ottavo giocatore di sempre a vincere le Finals almeno tre volte
Zverev: "Con Alcaraz sarà una sfida incredibile"
È imbattuto finora anche Carlos Alcaraz. Tre vittorie su tre nel round robin, poi la spettacolare rimonta in semifinale contro Ben Shelton, battuto al tiebreak decisivo con un perentorio 7-1
Il cammino di Alcaraz
- RR: vs Tiafoe 6-2, 6-2
- RR: vs Medvedev 6-2, 6-4
- RR: vs Cobolli 6-4, 6-1
- SF: vs Shelton 3-6, 6-3, 7-6
È stato finora un cammino perfetto quello di Sascha Zverev, arrivato in finale senza aver perso set e senza aver mai perso la battuta. Per lui è un ritorno in finale alle Atp Finals dopo il 2021
Il cammino di Zverev
- RR: vs Jodar 6-4, 6-4
- RR: vs Shelton 6-2, 7-6
- RR: vs Fils 6-4, 7-6
- SF: vs Medvedev 7-6, 6-4
Alcaraz-Zverev, tutti i precedenti
- 2026 - Australian Open (SF): Alcaraz b. Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5
- 2025 - Cincinnati (SF): Alcaraz b. Zverev 6-4, 6-3
- 2024 - Atp Finals (RR): Zverev b. Alcaraz 7-6, 6-4
- 2024 - Roland Garros (F): Alcaraz b. Zverev 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2
- 2024 - Indian Wells (QF): Alcaraz b. Zverev 6-3, 6-1
- 2024 - Australian Open (QF): Zverev b. Alcaraz 6-1, 6-3, 6-7, 6-4
- 2023 - Atp Finals (RR): Zverev b. Alcaraz 6-7, 6-3, 6-4
- 2023 - US Open (QF): Alcaraz b. Zverev 6-3, 6-2, 6-4
- 2023 - Madrid (R16): Alcaraz b. Zverev 6-1, 6-2
- 2022 - Roland Garros (QF): Zverev b. Alcaraz 6-4, 6-4, 4-6, 7-6
- 2022 - Madrid (F): Alcaraz b. Zverev 6-3, 6-1
- 2021 - Vienna (SF): Zverev b. Alcaraz 6-3, 6-3
- 2021 - Acapulco (R32): Zverev b. Alcaraz 6-3, 6-1
Alcaraz-Zverev, atto XIV
Alcaraz e Zverev si affronteranno per la seconda volta in stagione dopo la semifinale degli Australian Open, vinta dal murciano dopo una straordinaria battaglia di 5 ore e 30 minuti. Il bilancio nei precedenti è 7-6 per lo spagnolo che non perde con Zverev dalle Atp Finals 2024.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- ore 17.30 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis
- ore 18 - Finale singolare: Alcaraz vs Zverev su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Tennis su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 21 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
La finale è in programma all'Inalpi Arena alle 18, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Paolo Bertolucci. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
È il giorno della finale alle Atp Finals di Torino. Alexander Zverev e Carlos Alcaraz si sfidano per il titolo di maestro dell'edizione 2026