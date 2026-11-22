A Torino è il giorno della finale delle Atp Finals: Sascha Zverev per il tris dopo il 2018 e il 2021, Carlos Alcaraz per riportare il titolo in Spagna dopo 28 anni. Il match sarà in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

IL VODCAST SULLE FINALS - UN ACE PER LA RICERCA E L'IMPEGNO DI CANDIOLO