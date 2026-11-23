Introduzione

Sinner ha scelto di affidarsi al professor finlandese Lasse Lempainen per l’intervento al ginocchio destro (Jannik soffre di una tendinopatia detta "sindrome della bandelletta ileotibiale"). Ortopedico di fama internazionale, Lempainen è considerato uno dei massimi esperti al mondo nel trattamento delle lesioni tendinee e muscolari. Cresciuto professionalmente al fianco del professor Sakari Orava, chirurgo di fama mondiale che ha operato campioni del calibro di Marco van Basten e David Beckham, Lempainen esegue circa 350 interventi all’anno, collabora con diversi club calcistici - tra cui Juventus, Milan e Roma - e nel corso della sua carriera ha inoltre trattato numerosi atleti di alto livello

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