Lasse Lempainen, chi è il chirurgo finlandese che opererà Sinner al ginocchioil profilo
Introduzione
Sinner ha scelto di affidarsi al professor finlandese Lasse Lempainen per l’intervento al ginocchio destro (Jannik soffre di una tendinopatia detta "sindrome della bandelletta ileotibiale"). Ortopedico di fama internazionale, Lempainen è considerato uno dei massimi esperti al mondo nel trattamento delle lesioni tendinee e muscolari. Cresciuto professionalmente al fianco del professor Sakari Orava, chirurgo di fama mondiale che ha operato campioni del calibro di Marco van Basten e David Beckham, Lempainen esegue circa 350 interventi all’anno, collabora con diversi club calcistici - tra cui Juventus, Milan e Roma - e nel corso della sua carriera ha inoltre trattato numerosi atleti di alto livello
Quello che devi sapere
La formazione con il professore Sakari Orava
- Lasse Lempainen ha iniziato gli studi di Medicina a Turku nel 1998. Ha completato la specializzazione in Chirurgia e Ortopedia presso il Satakunta Central Hospital e il Turku University Hospital;
- Nella sua formazione è stato fondamentale l'incontro durante gli studi di medicina a Turku con Sakari Orava, chirurgo di fama mondiale per aver operato campioni come Marco Van Basten e David Beckham.
- Nel 2009 Lempainen ha conseguito il dottorato di ricerca (PhD) presso l'Università di Turku con una tesi dedicata al trattamento chirurgico delle lesioni dei muscoli posteriori della coscia (hamstring). sviluppata lavorando all'interno del team di ricerca e chirurgia guidato dal professor Orava.
- Durante questo periodo, Lempainen ha affiancato Orava sia in sala operatoria sia nella ricerca clinica, co-firmando con lui decine di articoli scientifici sui principali giornali ortopedici internazionali.
Dal maestro all'allievo: il passaggio di consegne con Orava
- Per oltre un decennio, i due chirurghi hanno lavorato nello stesso polo ospedaliero a Turku. In questa fase, Orava era il primario di riferimento per i grandi club europei (come Barcellona, Real Madrid, Milan, Juventus e Roma), mentre Lempainen operava inizialmente come suo primo assistente, per poi assumere progressivamente la titolarità diretta di una quota sempre maggiore di interventi.
- Con il progressivo ritiro dall'attività chirurgica in prima persona di Sakari Orava, Lempainen ne ha raccolto ufficialmente l'eredità clinica e internazionale, mantenendo e perfezionando l'approccio chirurgico sviluppato nella scuola di Turku
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Circa 350 interventi all'anno
- Lempainen è oggi un ortopedico di fama internazionale considerato uno dei massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari. Oltre alla sua sede principale al Pihlajalina Hospital di Turku, il professore finlandese svolge attività clinica e di consulenza anche a Milano (alla clinica La Madonnina), Madrid (al Ripoll y De Prado Medical), Helsinki (Aava Kamppi) e Doha (all'Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital). Esegue circa 350 interventi l'anno: la sua lista di pazienti è lunghissima e comprende decine di atleti d'élite, molti dei quali del mondo del calcio.
- Lempainen è anche professore associato di ortopedia dello sport presso l'Università di Turku ed è un consulting reviewer per The American Journal of Sports Medicine. Accanto all'attività clinica, svolge un'intensa attività di ricerca nel campo dell'ortopedia e della medicina dello sport, con particolare attenzione alle lesioni e alle patologie degli hamstring e del tendine d'Achille.
Il chirurgo degli sportivi
- Lempainen rappresenta un punto di riferimento per numerose società calcistiche e collabora, in qualità di consulente ortopedico esterno, con alcuni dei principali club europei, tra cui Barcellona, Atletico Madrid, Milan, Roma, Juventus e Parma.
- Scorrendo il profilo Instagram del professore è possibile trovare numerosi atleti che si sono affidati alle sue cure e sono stati operati da lui. Tra questi figurano nomi di primo piano come Ousmane Dembélé, Marc-André ter Stegen, Eder Militao, Lorenzo Pellegrini, Artem Dovbyk e Alessandro Florenzi. Tra i calciatori italiani operati recentemente da Lempainen ci sono anche Edoardo Pierozzi, del Benevento, e Flavio Russo, del Catania.
- La sua esperienza, tuttavia, non si limita al mondo del calcio. Nel 2023, infatti, Lempainen ha operato anche lo sciatore azzurro Giovanni Franzoni, allora alle prese con un grave infortunio muscolare rimediato in seguito alla caduta di Wengen
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