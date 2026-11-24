Introduzione
A Bologna inizia la Final 8 della Coppa Davis. L'Italia si presenta da campione delle ultime tre edizioni, impresa mai riuscita a nessuna nazione da quando è stato abolito il Challenge Round. Gli azzurri di Volandri inseguono il poker, ma dovranno fare i conti soprattutto con la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. Di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla Coppa Davis 2026
Quello che devi sapere
L'Italia a caccia del poker
- 2023, 2024 e 2025. Tre titoli e un totale di 14 tie consecutivi vinti. Numeri leggendari quelli dell'Italia in Coppa Davis, quelli di una nazione dominante nella massima competizione a squadre maschile. La forza degli azzurri di Filippo Volandri? Il gruppo. Hanno vinto a Malaga con Sinner (indimenticabile soprattutto l'impresa nel 2023 contro Djokovic), si sono confermati lo scorso anno a Bologna senza Jannik, con la forza di due "uomini Davis" come Flavio Cobolli e Matteo Berrettini;
- I due romani guideranno un gruppo a caccia del poker, completato da Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Andrea Vavassori. Ampia scelta per il capitano, soprattutto nei singolari.
- Primo step mercoledì contro la Corea, cenerentola di queste Finals, poi l'eventuale semifinale contro la Cechia di Lehecka e Mensik o il Canada di Auger-Aliassime
Le avversarie: riflettori su Spagna e Germania
- L'Italia parte tra le favorite, ma quest'anno dovrà fare i conti con tante avversarie attrezzate. Due su tutte: la Spagna e la Germania;
- Attenzione agli iberici di David Ferrer (alla sua ultima Coppa Davis, il prossimo anno al suo posto ci sarà Marc Lopez) che possono contare sul "maestro" Carlos Alcaraz, reduce dal trionfo alle Atp Finals e a caccia della Davis per la prima volta. La Spagna potrà contare su due grandi singolaristi perché, oltre ad Alcaraz, ci sarà Rafael Jodar;
- La Germania, invece, punta tutto sul n. 1 al mondo Sascha Zverev che vuole cancellare la sconfitta in finale a Torino contro Alcaraz. Il team tedesco ha a disposizione anche Jan-Lennard Struff e un ottimo doppio con la coppia Krawietz/Puetz;
- Tra le altre partecipanti, ruolo di outsider per la Repubblica Ceca di Jiri Lehecka e Jakub Mensik
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Il regolamento della Final 8
- Le Finals vedono al via otto nazioni che partecipano in un tabellone a eliminazione diretta. Ogni sfida tra due nazioni (definita tie) si gioca in un'unica giornata e consiste in tre incontri: due singolari e, in caso di parità dopo i primi due match, un incontro di doppio; Tutti gli incontri si disputano al meglio dei tre set con tie-break
Le nazioni partecipanti
- ITALIA (campione 2025 e Paese ospitante)
- Austria
- Canada
- Corea del Sud
- Germania
- Gran Bretagna
- Spagna
- Repubblica Ceca
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Il tabellone e gli orari
QUARTI DI FINALE
- Repubblica Ceca vs Canada - Martedì 24 novembre, ore 16
- ITALIA vs Corea del Sud - Mercoledì 25 novembre, ore 16
- Germania vs Gran Bretagna - Giovedì 26 novembre, ore 10
- Spagna vs Austria - Giovedì 26 novembre, non prima delle 17
SEMIFINALI
- ITALIA o Corea vs Rep. Ceca o Canada - Venerdì 27 novembre, ore 16
- Spagna o Austria vs Germania o Gran Bretagna - Sabato 28 novembre, ore 12
FINALE
- Domenica 29 novembre, ore 15
I convocati squadra per squadra
- AUSTRIA: Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Joel Schwaerzler, Neil Oberleitner, Lucas Miedler. Capitano: Jurgen Melzer
- CANADA: Felix Auger-Aliassime, Liam Draxl, Duncan Chan, Alexis Galarneau, Keegan Rice. Capitano: Frank Dancevic
- COREA DEL SUD: Kwon Soonwoo, Chung Hyeon, Park Uisung, Hong Seongchan, Nam Jisung. Capitano: Jong-Sam Chung
- GERMANIA: Alexander Zverev, Jan Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz. Capitano: Michael Kohlmann
- GRAN BRETAGNA: Arthur Fery, Cameron Norrie, Toby Samuel, Henry Patten, Neal Skupski. Capitano: Leon Smith
- ITALIA: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori. Capitano: Filippo Volandri
- REPUBBLICA CECA: Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Patrik Rikl, Adam Pavlasek. Capitano: Tomas Berdych
- SPAGNA: Carlos Alcaraz, Rafael Jodar, Daniel Merida, Pedro Martinez, Marcel Granollers. Capitano: David Ferrer
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L'albo d'oro delle ultime edizioni
- 2025: ITALIA
- 2024: ITALIA
- 2023: ITALIA
- 2022: Canada
- 2021: Russia
- 2019: Spagna
- 2018: Croazia
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