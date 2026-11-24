Jannik Sinner si sottoporrà oggi a un intervento chirurgico al ginocchio destro per la tendinopatia che lo tiene fermo da luglio. A operare il tennista azzurro sarà Lasse Lempainen, ortopedico di fama internazionale e tra i massimi esperti al mondo nel trattamento delle lesioni tendinee e muscolari. L’intervento si svolgerà a Turku, in Finlandia. Tempi di recupero stimati in 3/4 mesi. Tutti gli aggiornamenti nel nostro liveblog e in diretta su Sky Sport 24
in evidenza
Sinner si opera oggi al ginocchio destro
Gli sportivi operati da Lempainen
- Scorrendo il profilo Instagram del professore è possibile trovare numerosi atleti che si sono affidati alle sue cure e sono stati operati da lui. Tra questi figurano nomi di primo piano come Ousmane Dembélé, Marc-André ter Stegen, Eder Militao, Lorenzo Pellegrini, Artem Dovbyk e Alessandro Florenzi.
- La sua esperienza, però, non si limita al mondo del calcio. Nel 2023, infatti, Lempainen ha operato anche lo sciatore azzurro Giovanni Franzoni, allora alle prese con un grave infortunio muscolare rimediato in seguito alla caduta di Wengen
Cosa è la sindrome della bandelletta ileotibiale
Come è noto, la patologia che tormenta Sinner è una tendinopatia esterna al ginocchio destra, detta sindrome della bandelletta ileotibiale, un infortunio da sovraccarico che colpisce chi sforza le articolazioni con movimenti ripetuti, cambi di direzione e frenate improvvise ad alta intensità, come richiesto dal tennis, ma molto frequente anche per chi corre - per questo si chiama anche ginocchio del corridore.
Volandri: "Aspettiamo Sinner a braccia aperte"
Per il n. 2 al mondo arriva anche il messaggio di Filippo Volandri, capitano dell'Italia in Coppa Davis: "Mi ha detto che tornerà e ne siamo sicuri - le sue parole a Sky Sport - Gli facciamo un grande in bocca al lupo perché è importante non solo per la Davis, ma per l'Italia e per tutti"
Il messaggio di Berrettini: "Jannik tornerà quello che conosciamo"
Impegnato a Bologna in Coppa Davis, Matteo Berrettini ha voluto dedicare un pensiero a Jannik Sinner: "Mi sento di dirgli che c'è tempo, che è giovane e sono sicuro che tornerà lo Jannik che tutti conosciamo - ha detto a Sky Sport - Il segreto è non avere fretta e tornare al 100%, deve prendersi il suo tempo, ho piena fiducia nelle sue capacità fisiche e tennistiche"
In che posizione rientrerà nel ranking Atp
Jannik ha chiuso il 2026 con 7.950 punti e, sicuramente, scarterà 900 punti tra gli Australian Open (800) e Doha (100). Poi tutto dipenderà dai tempi di recupero e dal torneo di rientro (se sul cemento americano a marzo o sulla terra rossa). Di seguito tutte le ipotesi di punteggio per Sinner e il ranking Atp aggiornato
RANKING ATP. La posizione in cui rientrerà Sinner dopo l'operazione al ginocchioVai al contenuto
L'ultima partita giocata a Wimbledon
Era il 12 luglio quando Jannik Sinner giocò l'ultima partita prima dello stop per infortunio. Il giorno del secondo trionfo a Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev in quattro set. Da quel momento lo stop, le terapie conservative e, adesso, la scelta dell'intervento chirurgico
I tempi di recupero
I tempi di recupero stimati da questo tipo di intervento sono di circa 3/4 mesi. Sinner, dunque, salterà sicuramente l'Australian Open, primo Slam della stagione. Nella migliore delle ipotesi potrebbe tornare nei 1000 americani di marzo (Indian Wells e Miami) oppure, più probabilmente, sulla terra rossa europea.
Chi è il dottore Lempainen
Sinner ha scelto di affidarsi al professore Lasse Lempainen per l'intervento al ginocchio destro. Ortopedico di fama internazionale, il medico finlandese è considerato uno dei massimi esperti al mondo nel trattamento delle lesioni tendinee e muscolari. Cresciuto professionalmente al fianco del professor Sakari Orava, chirurgo di fama mondiale che ha operato campioni del calibro di Marco van Basten e David Beckham, Lempainen esegue circa 350 interventi all’anno, collabora con diversi club calcistici - tra cui Juventus, Milan e Roma - e nel corso della sua carriera ha inoltre trattato numerosi atleti di alto livello
Chi è il medico che opererà Sinner: tutto su Lasse LempainenVai al contenuto
La scelta dell'intervento chirurgico
Sinner ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico nella notte di domenica, dopo un ultimo confronto con il proprio staff medico. Nel VIDEO, il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, spiega le valutazioni e le riflessioni che hanno portato il numero 2 del mondo a optare per l'operazione e la strada verso il recupero
Sinner, oggi l'intervento chirurgico al ginocchio
È una giornata estremamente importante per Jannik Sinner che oggi si sottoporrà a un intervento chirurgico al ginocchio destro per risolvere la tendinopatia che lo tiene lontano dai campi da luglio. Il tennista italiano verrà operato a Turku, in Finlandia, dal dottore Lasse Lempainen, ortopedico di fama internazionale considerato uno dei massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari. Segui sul nostro liveblog, e su Sky Sport 24, la giornata in tempo reale