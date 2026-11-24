Impegnato a Bologna in Coppa Davis, Matteo Berrettini ha voluto dedicare un pensiero a Jannik Sinner: "Mi sento di dirgli che c'è tempo, che è giovane e sono sicuro che tornerà lo Jannik che tutti conosciamo - ha detto a Sky Sport - Il segreto è non avere fretta e tornare al 100%, deve prendersi il suo tempo, ho piena fiducia nelle sue capacità fisiche e tennistiche"