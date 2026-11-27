Repubblica Ceca, cosa sapere sull'avversaria dell'Italia in semifinale di Coppa Daviscoppa davis
Introduzione
Giovane e ambizioso. È il team della Repubblica Ceca, tra le migliori quattro in Coppa Davis dopo 12 anni e avversario dell'Italia in semifinale (venerdì ore 16). Una formazione a tre "punte", con il capitano Tomas Berdych (due volte vincitore della competizione ed ex n. 4 al mondo) che può contare su Lehecka, Mensik e Machac. L'obiettivo? Riportare l'insalatiera in patria dopo 13 anni. "Il nostro obiettivo è sollevare il trofeo alla fine, tutto ciò che viene prima è soltanto una tappa del percorso" ha spiegato capitan Berdych dopo la vittoria sul Canada
Quello che devi sapere
Come è arrivata la Repubblica Ceca in semifinale
1° TURNO DI QUALIFICAZIONE
REPUBBLICA CECA-SVEZIA 3-1
- Lehecka (Cze) b. Madaras (Swe) 6-3, 6-4
- Svrcina (Cze) b. Wallin (Swe) 6-1, 6-3
- Nouza/Rikl (Cze) b. Goransson/Grevelius (Swe) 7-6, 6-7, 7-6
- Wallin (Swe) b. Mrva (Cze) 6-4, 7-6
2° TURNO DI QUALIFICAZIONE
REPUBBLICA CECA-STATI UNITI 3-2
- Tien (Usa) b. Mensik (Cze) 6-2, 6-4
- Lehecka (Cze) b. Shelton (Usa) 6-4, 6-4
- Harrison/Krajicek (Usa) b. Pavlasek/Rikl (Cze) 5-7, 6-3, 7-6
- Mensik (Cze) b. Shelton (Usa) 5-7, 6-4, 6-3
- Lehecka (Cze) b. Tien (Usa) 6-3, 7-5
QUARTI DI FINALE
REPUBBLICA CECA-CANADA 2-0
- Machac (Cze) b. Draxl (Can) 6-2, 3-6, 6-2
- Lehecka (Cze) b. Auger-Aliassime (Can) 7-6, 6-2
I convocati della Repubblica Ceca
- Jiri LEHECKA (n. 14 del ranking Atp)
- Jakub MENSIK (n. 15)
- Tomas MACHAC (n. 58)
- Adam PAVLASEK (n. 41 del ranking Atp di doppio)
- Patrik RIKL (n. 36 del ranking Atp di doppio)
Capitano: Tomas Berdych
Jiri Lehecka
- Il n. 1 ceco (e n. 14 della classifica mondiale) si presenta a questa sfida dopo la vittoria nei quarti di finale su Felix Auger-Aliassime. Finalista a Basilea, Lehecka ha vinto cinque delle ultime sette partite disputate.
- Il bilancio per lui in Coppa Davis è di 15 vittorie e 7 sconfitte in singolare (0-5 nel doppio), ma soprattutto quest'anno è imbattuto nella competizione. Quattro vittorie in altrettanti match, con le pesanti vittorie nel 2° round di qualificazione contro gli Stati Uniti (battuti Shelton e Tien)
Jakub Mensik
- Il n. 2 ceco non è stato schierato contro il Canada per una scelta tecnica di capitan Berdych, che gli ha preferito Tomas Machac. Un ballottaggio che potrebbe ripetersi anche nella semifinale contro l'Italia;
- Mensik non gioca una partita dall'ottavo di finale di Vienna perso contro Mannarino. Proprio in quella partita, una caduta gli è costata il forfait per il Masters 1000 di Parigi, in seguito a un trauma cranico;
- Per lui undici tie giocati in carriera in Coppa Davis, con un bilancio complessivo di 9 vittorie e 8 sconfitte (6-3 in singolare, 3-5 in doppio)
Tomas Machac
- Machac non giocava in singolare in Coppa Davis da gennaio 2025. Rilanciato da Berdych nel quarto di finale contro il Canada, il n. 59 al mondo ha ripagato la fiducia del capitano con la vittoria in tre set su Liam Draxl. Ecco perché si candida per un posto anche oggi, in ballottaggio con Mensik come secondo singolarista;
- Per il 26enne di Beroun è stata un'annata in chiaroscuro, segnata dal problema al piede che l'aveva costretto a saltare l'intera stagione sull'erba. Il bilancio nel 2026, finora, è di 22 vittorie e 20 sconfitte, ma con un finale in crescendo viste le quattro vittorie tra Vienna e Parigi
Adam Pavlasek
- Il 32enne di Bilovec è il veterano del gruppo ceco. Pavlasek ha esordito in Coppa Davis nel 2015, quando l'attuale capitano Berdych faceva ancora parte della squadra, e ha contribuito al percorso della nazionale nella fase a gironi di due anni fa, oltre che alle qualificazioni per i quarti di finale nel 2023 e nel 2025. Nel circuito, ha raggiunto sette finali di doppio, conquistando il suo primo titolo a Umago quest'estate, insieme a Patrik Rikl. Vanta inoltre due quarti di finale negli Slam;
- Nei doppi può essere considerato il "jolly" di Berdych perché negli ultimi anni, in Coppa Davis, ha giocato in coppia non solo con Rikl, ma anche con Mensik e Machac.
Patrik Rikl
- Il tennista ceco, nato in Florida, si è specializzato in doppio come papà David, ex n. 4 al mondo nella specialità e due volte finalista Slam. Rikl ha debuttato quest'anno in Coppa Davis, al fianco di Adam Pavlasek: per loro una vittoria (contro la Svezia) e una sconfitta (contro gli Stati Uniti);
- Per lui è stata la migliore stagione nel circuito, sempre in doppio: ai primi quarti di finale in carriera in uno Slam, raggiunti agli Australian Open, è seguito il trionfo nel torneo di Umago in coppia con Adam Pavlásek, oltre al best ranking da n. 29 al mondo
Il capitano: Tomas Berdych
- A guidare il team ceco c'è una vecchia conoscenza del tennis mondiale come Tomas Berdych. Ex numero 4 al mondo, finalista a Wimbledon nel 2010 e vincitore di 13 titoli in carriera, Berdych è stato protagonista da giocatore nei due trionfi in Coppa Davis della Repubblica Ceca nel 2012 e nel 2013;
- L'ex tennista è diventato capitano della Cechia in Coppa Davis nel 2025, raccogliendo la pesante eredità di Jaroslav Navratil che aveva ricoperto quel ruolo dal 2006 al 2024.
- L'obiettivo per Berdych è chiaro: vincere la Davis anche da capitano. "Il nostro obiettivo è sollevare il trofeo alla fine, tutto ciò che viene prima è soltanto una tappa del percorso" ha detto dopo il successo con il Canada nei quarti di finale
I precedenti con l'Italia
Italia e Repubblica Ceca torneranno ad affrontarsi dopo 14 anni. L'ultimo confronto risale al 2012, quando i cechi vinsero 4-1 negli ottavi di finale del World Group, sul cemento di Ostrava. L'ultima vittoria degli azzurri risale al 1995, con i successi di Gaudenzi e Furlan in singolare e di Brandi/Pescosolido in doppio. Complessivamente il bilancio nei precedenti è 8-3 per la Repubblica Ceca, considerando anche i confronti contro la Cecoslovacchia, fino al 1992. Tra questi, anche la finale del 1980, vinta dai cechi con Ivan Lendl e Tomas Smid.
Tutti i confronti tra Italia e Repubblica Ceca
- 2012 - World Group (R16): Rep. Ceca-Italia 4-1
- 1995 - World Group (R16): Italia-Rep. Ceca 4-1
- 1980 - World Group (F): Cecoslovacchia-Italia 4-1
- 1979 - Inter-Zonal (SF): Italia-Cecoslovacchia 4-1
- 1973 - Europa (F): Cecoslovacchia-Italia 4-1
- 1970 - Europa (R16): Cecoslovacchia-Italia 3-2
- 1965 - Europa (QF): Cecoslovacchia-Italia 3-2
- 1948 - Europa (SF): Cecoslovacchia-Italia 3-2
- 1934 - Europa (SF): Cecoslovacchia-Italia 3-2
- 1931 - Europa (QF): Cecoslovacchia-Italia 3-0
- 1928 - Europa (F): Italia-Cecoslovacchia 3-2