Introduzione

Giovane e ambizioso. È il team della Repubblica Ceca, tra le migliori quattro in Coppa Davis dopo 12 anni e avversario dell'Italia in semifinale (venerdì ore 16). Una formazione a tre "punte", con il capitano Tomas Berdych (due volte vincitore della competizione ed ex n. 4 al mondo) che può contare su Lehecka, Mensik e Machac. L'obiettivo? Riportare l'insalatiera in patria dopo 13 anni. "Il nostro obiettivo è sollevare il trofeo alla fine, tutto ciò che viene prima è soltanto una tappa del percorso" ha spiegato capitan Berdych dopo la vittoria sul Canada

TABELLONE COPPA DAVIS