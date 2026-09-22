Coppa Davis, il tabellone: sarà Italia-Corea del Sud, tutti gli incroci per gli Azzurri
Sorteggiato il tabellone delle Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. Qui il tabellone completo e il possibile percorso degli azzurri di Volandri
- ITALIA-COREA DEL SUD
- Mercoledì 25 novembre ore 16
- REPUBBLICA CECA-CANADA
- GERMANIA-GRAN BRETAGNA
- AUSTRIA-SPAGNA
- ITALIA-Corea del Sud vs Repubblica Ceca-Canada (venerdì 27 novembre ore 16)
- Germania-Gran Bretagna vs Austria-Spagna (sabato 28 novembre ore 12)
- Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2 (domenica 29 novembre ore 15)
- Quarti di finale: 24-25-26 novembre
- Semifinali: 27-28 novembre
- Finale: 29 novembre