Spagna, non solo Alcaraz: tutto sull'avversaria dell'Italia in Coppa Daviscoppa davis
Introduzione
La "missione" di Carlos Alcaraz, la "last dance" di capitan David Ferrer e il sogno di riportare in patria l'Insalatiera a sette anni dall'ultimo trionfo, magari prendendosi la rivincita dopo la sconfitta in finale dello scorso anno. La Spagna arriva così all'appuntamento di Bologna, in programma alle ore 15, con l'obiettivo di cancellare il ko del 2025. Lo fa con una squadra rinnovata, che può contare non soltanto sulla presenza del numero uno Carlos Alcaraz, ma anche su un numero due di lusso come Rafael Jódar. Di seguito, tutto quello che c'è da sapere sulla formazione iberica
Quello che devi sapere
Da Bologna a Bologna
- Da Bologna a Bologna, una storia che si ripete: Italia e Spagna si ritrovano ancora una volta una di fronte all’altra. Un anno fa, il 23 novembre 2025, le due nazionali si affrontavano in finale, con gli azzurri capaci di conquistare la terza Insalatiera consecutiva. A regalare il successo alla squadra di Filippo Volandri furono Matteo Berrettini, vincitore in due set contro Pablo Carreño Busta, e Flavio Cobolli, protagonista di una rimonta ai danni di Jaume Munar. Quella era però una Spagna diversa, costretta alla vigilia a rinunciare a Carlos Alcaraz, allora numero uno del mondo, per un problema fisico.
- Oggi sarà il quindicesimo confronto nella storia tra Italia e Spagna, con gli azzurri in vantaggio per 8-6 nel bilancio dei precedenti. L'ultima vittoria degli iberici risale a vent'anni fa, quando in campo c'erano proprio gli attuali capitani delle due nazionali: Filippo Volandri e David Ferrer.
Tutti i precedenti tra Spagna e Italia
- 1932, R16 Europa: Italia-Spagna 4-1
- 1954, R16 Europa: Italia-Spagna 5-0
- 1959, Finale Europa: Italia-Spagna 4-1
- 1963, R16 Europa: Italia-Spagna 1-4
- 1968, Finale Europa: Italia-Spagna 2-3
- 1973, Semifinale Europa: Italia-Spagna 3-2
- 1977, Finale Europa: Italia-Spagna 3-2
- 1992, R16 World Group: Italia-Spagna 4-1
- 1994, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 1977, QF World Group: Italia-Spagna 4-1
- 2000, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 2005, R16 World Group: Italia-Spagna 2-3
- 2006, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 2025, F World Group: Italia-Spagna 2-0
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Il cammino della Spagna fino alla finale
2° TURNO DI QUALIFICAZIONE
SPAGNA-CILE 4-0
- Merida (Esp) b. Tabilo (Chi) 5-7, 6-3, 6-3
- Jodar (Esp) b. Garin (Chi) 6-0, 6-2
- Martinez/Munar (Esp) b. Barrios Vera/Tabilo 6-0, 6-3
- Landaluce (Esp) b. Soto (Chi) 6-2, 6-3
QUARTI DI FINALE
SPAGNA-AUSTRIA 2-0
- Merida (Esp) b. Schwaerzler (Aut) 6-4, 6-4
- Jodar (Esp) b. Rodionov (Aut) 2-6, 6-1, 6-0
SEMIFINALE
SPAGNA-GRAN BRETAGNA 2-0
- Jodar (Esp) b. Norrie (Gbr) 6-2, 7-5
- Alcaraz (Esp) b. Fery (Gbr) 6-2, 6-1
Il team Spagna
- Carlos ALCARAZ (n. 3 del ranking Atp)
- Rafael JODAR (n. 10)
- Daniel MERIDA (n. 43)
- Pedro MARTINEZ (n. 119)
- Marcel GRANOLLERS (n. 8 del ranking Atp di doppio)
Capitano: David Ferrer
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Carlos Alcaraz, "l'uomo in missione"
- Carlos Alcaraz è l’uomo in missione della squadra spagnola: sulle sue spalle ricade gran parte della responsabilità di riportare la Coppa Davis in Spagna a sette anni dall’ultima volta. Lo scorso anno un problema fisico gli impedì di prendere parte alla Final 8, questa volta non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di conquistare l'ultimo grande trofeo che ancora manca alla sua straordinaria bacheca. "Sarà una delle giornate più importanti della mia vita - ha spiegato Alcaraz dopo la vittoria contro la Gran Bretagna - Se dopo i singolari sarà necessario, giocherò anche il doppio".
- Al netto dello stop forzato per infortunio, il 2026 ha regalato allo spagnolo alcuni dei traguardi più importanti della sua carriera: il Career Grand Slam e il successo alle ATP Finals. Ora, però, all’orizzonte c’è la Coppa Davis. Alcaraz arriva all'appuntamento in uno stato di forma e fiducia straordinario, forte di 15 vittorie consecutive e di un solo set perso nelle ultime otto partite. A Bologna sta stringendo i denti per un problema alla coscia destra, ma non ha mai preso in considerazione l'idea di mancare. Perché la Davis, questa volta, è un obiettivo da centrare a tutti i costi.
Rafa Jodar, un n. 2 di lusso
- Un anno fa, quando la Spagna si giocava la finale a Bologna, Jodar occupava la posizione numero 167 del ranking mondiale e non aveva ancora debuttato nel circuito maggiore. Nella classifica Atp era soltanto il decimo spagnolo. A distanza di dodici mesi, però, tutto è cambiato per il ventenne madrileno, protagonista di una stagione d'esordio straordinaria, culminata con l'ingresso in top 10 e la qualificazione alle ATP Finals.
- Per il capitano David Ferrer rappresenta un numero 2 di lusso, soprattutto alla luce del suo straordinario stato di forma. A Torino, pur perdendo tutte le sfide, ha disputato le Finals in crescendo, mentre a Bologna ha superato prima Rodionov (scendendo in campo da numero 1 iberico e concedendo comunque un set) e poi Norrie. Ora lo attende un compito ancora più delicato: aprire la finale con il primo singolare, un confronto che potrebbe rivelarsi tanto difficile quanto determinante nell'economia della sfida.
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Daniel Merida
- Merida ha conquistato l’ultimo posto disponibile nella convocazione per Bologna, con capitan Ferrer che ha deciso di puntare su di lui dopo la rinuncia per infortunio di Alejandro Davidovich Fokina. Come Jodar, anche il madrileno è reduce da una stagione in crescendo, impreziosita dal trionfo a Umago e dall'ingresso in top 40 (partendo un anno fa da n. 165 al mondo). Il suo contributo nel percorso della Spagna è stato significativo: prima nelle qualificazioni contro il Cile e, soprattutto, nella sfida con l’Austria, quando è sceso in campo da numero 2 e ha superato Joel Schwaerzler.
Granollers, l'uomo del doppio
- Granollers è il veterano del gruppo iberico e può già vantare tre successi in Coppa Davis, conquistati nel 2008, 2011 e 2019. A Bologna va a caccia del poker, forte del suo ruolo di riferimento nel doppio spagnolo. Nei giorni scorsi, il capitano David Ferrer lo ha testato in coppia con Carlos Alcaraz: potrebbe essere proprio questa la soluzione scelta in caso di necessità.
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Pedro Martinez
- Il 29enne valenciano è stato negli ultimi anni il partner in doppio di Marcel Granollers. Insieme, lo scorso anno, hanno conquistato due vittorie fondamentali contro Repubblica Ceca e Germania. In caso di doppio nella finale, però, Martinez potrebbe essere "sacrificato" per far spazio a Carlos Alcaraz
La "last dance" di capitan Ferrer
- La finale di oggi segnerà anche l'ultima partita di David Ferrer alla guida della Spagna. Capitano della squadra iberica dal 2023, l'ex numero 3 del mondo aveva raccolto la pesante eredità di Sergi Bruguera. Da domani lascerà il posto a Marc López, mentre per lui si aprirà una nuova avventura nel circuito ATP al fianco di Casper Ruud.
- Prima di voltare pagina, però, Ferrer vuole chiudere il cerchio nel migliore dei modi: conquistando quella Coppa Davis già vinta tre volte da giocatore. Un ultimo traguardo per suggellare il suo percorso in panchina e regalare alla Spagna il trofeo. "È una grande sfida e una grande opportunità per prendersi la rivincita dello scorso anno" ha dichiarato dopo la semifinale vinta contro la Gran Bretagna
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