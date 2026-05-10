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il novelliere

Antonio Scaino e il primo libro sul tennis

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
Credit: Wikipedia

Nel 1555 Antonio Scaino scrive il ‘Trattato del giuoco della palla’, la primo vera opera scritta sul gioco della palla, codificando regole, campi e comportamenti. Un’opera nata tra filosofia, corti rinascimentali e spirito competitivo, che getta le basi del tennis moderno, fino ai campioni di oggi

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