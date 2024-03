Il tennis azzurro continua a crescere. Sinner è numero tre del mondo, posizione mai raggiunta prima da un altro giocatore italiano. I rappresentanti in top 25 sono due, sette quelli tra i primi 100. A distanza di un anno, da Miami a Miami, ecco come sono migliorati o peggiorati i giocatori italiani, alla vigilia del torneo in Florida, nelle prime 200 posizioni del ranking ATP e qual è la situazione complessiva del movimento

