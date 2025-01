Zverev e due azzurri: il programma di domenica

Al via domenica 12 gennaio gli Australian Open, con in campo subito due azzurri: Darderi sfida Martinez, Gigante se la vedrà con Humbert, 14 del seeding. Tocca anche a Zverev, 2^ testa di serie del tabellone e Sabalenka, campionessa in carica del torneo femminile. Il torneo in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Domenica 12 gennaio si gioca la giornata degli Australian Open, Slam che apre il 2025. Subito in campo due italiani, impegnati nella parte bassa del tabellone. Luciano Darderi affronta che affronterà lo spagnolo Pedro Martinez. In vista per l'italo-argentino la sfida di 2° turno con Sascha Zverev, 2^ testa di serie del seeding, impegnato contro il francese Pouille. Debutto assoluto a Melbourne per Matteo Gigante: l'azzurro, proveniente dalle qualificazioni, se la vedrà con il transalpino Ugo Humbert, testa di serie numero 14. Tra le donne tocca alla campionessa in carica Aryna Sabalenka, n°1 Wta, che se la vedrà con la statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli Us Open nel 2017. Gli Australian Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW.