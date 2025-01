Alcaraz: "I successi di Sinner sono una spinta"

"Probabilmente, se ho una giornata no contro Jannik, al 99% perderò. È quello che penso ogni volta che sto per giocare contro di lui.". Parla così Carlos Alcaraz, tornato sulla rivalità con Jannik Sinner alla vigilia degli Australian Open. Lontani in tabellone a Melbourne (il confronto è possibile solo in finale), ma vicini negli stimoli. Soprattutto per Alcaraz che ha raccontato degli imput che arrivano dai successi di Sinner: "La cosa positiva per me è che, quando lo vedo vincere titoli o salire in cima al ranking, questo mi spinge ad allenarmi ancora più duramente ogni giorno - ha raccontato il n. 3 al mondo in conferenza stampa - Durante gli allenamenti, penso solo alle cose che devo migliorare per affrontarlo al meglio. Penso che sia fantastico per me avere lui, una rivalità così importante fino ad ora, che mi spinge a dare il massimo ogni giorno".