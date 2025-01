Professore, come lo ha definito Gianni Brera. ComputeRino, per dirlo alla Gianni Clerici. Un Maestro, una leggenda del giornalismo sportivo. Tommasi, morto oggi all’età di 90 anni, è stato il primo direttore di Telepiù, poi a Sky Sport. 20 anni in tv che hanno fatto la storia del racconto del tennis

LO SPORT PIANGE RINO TOMMASI