La grande estate italiana della Casa dello Sport

Dal 4 al 18 luglio nell'Emisfero Sud

Il Nations Championship è una novità 2026 per il mondo del rugby e vede la partecipazione delle 6 squadre del Sei Nazioni, le 4 del The Rugby Championship (Argentina, Australia Nuova Zelanda e Sudafrica), Giappone e Fiji. I primi 3 Rounds si svolgeranno tra il 4 e il 18 luglio 2026 (con l’Italia che affronterà Giappone, Nuova Zelanda e Australia), i Rounds 4-6 dal 6 al 21 novembre 2026 (con l’Italia che affronterà il Sudafrica, l’Argentina e il Fiji), e il Weekend Finale il 27-28-29 novembre 2026. Queste le partite dell'Italia: