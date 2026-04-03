La grande estate italiana della Casa dello Sport

La grande estate italiana della Casa dello Sportlive su sky
Introduzione
Sarà un'estate imperdibile da vivere live su Sky Sport e in streaming su NOW: la Formula 1 e la MotoGP, il tennis con Wimbledon e gli US Open, ma anche gli Europei di atletica e di nuoto, il nuovo Rugby Nations Championship, i Mondiali di basket femminile con l'Italia protagonista e l'Eurovolley, con le due squadre azzurre grandi favorite. Ecco tutti gli eventi in programma su Sky Sport in questa estate italiana
Quello che devi sapere
Formula 1
- GP Austria (Red Bull Ring): 26-28 giugno
- GP Regno Unito (Silverstone): 3-5 luglio (Sprint)
- GP Belgio (Spa-Francorchamps): 17-19 luglio
- GP Ungheria (Budapest): 24-26 luglio
- GP Olanda (Zandvoort): 21-23 agosto (Sprint)
- GP Italia (Monza): 4-6 settembre
- GP Madrid (Spagna): 11-13 settembre
Il Mondiale di Formula 1 vivrà un'estate ricca di gare, con Kimi Antonelli assoluto protagonista con la Mercedes e Ferrari-McLaren a caccia delle Frecce d'Argento. Chi sarà in testa al Campionato?
MotoGP
- GP Olanda (Assen): 26-28 giugno
- GP Germania (Sachsenring): 10-12 luglio
- GP Gran Bretagna (Silverstone): 7-9 agosto
- GP Aragona (MotorLand Aragón): 28-30 agosto
- GP San Marino (Misano): 11-13 settembre
- GP Austria (Red Bull Ring): 18-20 settembre
La MotoGP si appresta a vivere un'estate davvero bollente. Grande equilibrio nel Mondiale, con tanta Italia protagonista: Bezzecchi e l'Aprilia, la Ducati, Bagnaia, Di Giannantonio, Bastianini. Senza contare il campione del mondo Marc Marquez sulla Rossa di Borgo Panigale, che vuole difendere il suo titolo.
Final 4 di Champions League di pallanuoto
- 10-13 giugno
- Malta, National Pool Complex di Tal-Qroqq
Per la prima volta nella storia della competizione, Malta ospiterà la Final Four del torneo maschile presso il National Pool Complex di Tal-Qroqq. Semifinali in programma il 10 giugno, la finalissima si giocherà il 13. Tra le squadre favorite ovviamente la Pro Recco, che nella sua storia ha vinto il titolo in 11 occasioni
Wimbledon
- Da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio
- Londra, All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra
Il 139° torneo nella storia dei Championships vedrà per la prima volta nella storia un italiano difendere il titolo. Jannik Sinner, vincitore lo scorso anno in finale su Carlos Alcaraz, parte per Londra con l'obiettivo di riscrivere ancora una volta la storia. Tanti i rivali oltre allo spagnolo, senza dimenticare la nutrita pattuglia azzurra che presenta, tra gli altri, anche l'ex finalista Berrettini e il semifinalista Musetti.
Rugby Nations Championship
- Dal 4 al 18 luglio nell'Emisfero Sud
Il Nations Championship è una novità 2026 per il mondo del rugby e vede la partecipazione delle 6 squadre del Sei Nazioni, le 4 del The Rugby Championship (Argentina, Australia Nuova Zelanda e Sudafrica), Giappone e Fiji. I primi 3 Rounds si svolgeranno tra il 4 e il 18 luglio 2026 (con l’Italia che affronterà Giappone, Nuova Zelanda e Australia), i Rounds 4-6 dal 6 al 21 novembre 2026 (con l’Italia che affronterà il Sudafrica, l’Argentina e il Fiji), e il Weekend Finale il 27-28-29 novembre 2026. Queste le partite dell'Italia:
- Giappone-Italia: sabato 4 luglio, Tokyo – Chichibunomiya Stadium
- Nuova Zelanda-Italia: sabato 11 luglio, Wellington – Sky Stadium
- Australia-Italia: sabato 18 luglio, Perth – HBF Park
The Open Championship di golf
- Da giovedì 16 a domenica 19 luglio
- Royal Birkdale Golf Club, Inghilterra
La 154^ edizione del Major più atteso in Europa si giocherà in uno dei percorsi più iconici della "Rotazione" dell'Open, situato sulla costa del Merseyside. Sarà l'undicesima volta che il club ospita il torneo; l'ultima edizione qui (nel 2017) fu vinta da Jordan Spieth. Ludvig Aberg è il campione in carica. Il montepremi è da capogiro: circa 17 milioni di dollari
Europei di nuoto
- 31 luglio - 16 agosto 2026 a Parigi
- Nuoto Artistico: dal 31 luglio al 5 agosto presso l'Olympic Aquatic Centre
- Acque Libere e High Diving: 4-8 agosto nella Senna
- Nuoto in Vasca: 10-16 agosto presso l'Olympic Aquatic Centre (OAC) a Saint-Denis
I Campionati Europei di Nuoto 2026 si terranno a Parigi, celebrando il centenario della manifestazione. L'evento, che sfrutterà le infrastrutture olimpiche di Parigi 2024, vedrà coinvolte queste discipline: nuoto in vasca lunga, tuffi, sincro, fondo e high diving. L'Italia riparte dalla storica spedizione di Roma 2022, in cui ha conquistato 35 medaglie complessive di cui 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi, prima assoluta nel medagliere. Le stelle della Nazionale? Ceccon, Martinenghi, Paltrinieri, Pilato, Quadarella e Curtis
Europei di atletica leggera
- Da lunedì 10 a domenica 16 agosto 2026
- Birmingham, Inghilterra
I Campionati Europei di atletica leggera 2026 giungono alla 27^ edizione e per la prima volta si terranno nel Regno Unito. Si gareggerà presso l'Alexander Stadium di Birmingham. Attese oltre 50 Nazioni, con l'Italia che si preannuncia molto competitiva dopo Roma 2024, quando aveva ottenuto il miglior risultato della sua storia con 24 medaglie (11 ori, 9 argenti, 4 bronzi) e il primo posto nel medagliere. I protagonisti più attesi saranno Battocletti, Furlani, Iapichino, Tamberi, Diaz, Jacobs, Palmisano, Tortu, Fabbri, Dosso, Doualla
Europei femminili di volley
- Dal 21 agosto al 6 settembre in Azerbaigian, Cechia, Svezia e Turchia
I Campionati Europei di pallavolo femminile 2026 giungono alla 34^ edizione e vedranno per la prima volta la partecipazione di 24 squadre. Dopo il successo in VNL 2024 e l'oro olimpico di Parigi 2024, l'Italia ha conquistato anche la Volleyball Nations League 2025 e i Mondiali. La Turchia entrerà nel torneo come squadra da battere, dopo aver vinto l'oro nell'ultima edizione. Queste le partite dell'Italia a Goteborg:
- Italia - Croazia: venerdì 21 agosto, ore 16:00
- Italia - Montenegro: sabato 22 agosto, ore 15:00
- Svezia - Italia: domenica 23 agosto, ore 18:00
- Italia - Slovacchia: martedì 25 agosto, ore 16:00
- Francia - Italia: mercoledì 26 agosto, ore 16:00
US Open
- Da domenica 30 agosto a domenica 13 settembre 2026
- USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows, Queens, New York
Lo US Open 2026, il quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione, si svolgerà a New York a fine estate. Si gioca sul cemento all'aperto di Flushing Meadows. Il campione in carica è Carlos Alcaraz, che lo scorso anno ha sconfitto in finale Jannik Sinner. L'italiano si era imposto nello Slam della Grande Mela nel 2024
Mondiali femminili di basket
- Dal 4 al 13 settembre 2026
- Berlino, presso la Berlin Arena e la Max-Schmeling-Halle
I Mondiali di Basket Femminile 2026 si terranno in Germania e segneranno il ritorno storico della nazionale italiana nella competizione dopo 32 anni di assenza. Le azzurre, bronzo agli ultimi Europei, hanno staccato il passo nel torneo di qualificazione a Porto Rico e saranno guidate come sempre dalla stella Cecilia Zandalasini. Gli Stati Uniti del fenomeno Clark sono le campionesse in carica e la squadra da battere
- In estate torna in campo anche la Nazionale maschile per due partite di qualificazione ai Mondiali 2027. Gli azzurri giocheranno il 2 luglio in Islanda e il 5 luglio in casa con la Lituania: saranno gli ultimi match della prima fase di qualificazione
Europei maschili di volley
- Dal 10 al 26 settembre tra Italia, Bulgaria, Finlandia, Romania e Italia
I Campionati Europei di pallavolo maschile 2026 saranno la 35ª edizione del torneo e vedranno l'Italia protagonista non solo in campo, ma anche come paese organizzatore. Gli azzurri giocheranno infatti in casa, tra Napoli e Modena la prima fase, con ottavi e quarti a Torino e semifinali e finali a Milano. La Polonia è la squadra campione in carica. Queste le partite dell'Italia:
- Italia - Svezia: giovedì 10 settembre, ore 21:05 (Napoli, Piazza del Plebiscito)
- Italia - Grecia: sabato 12 settembre, ore 21:05 (Modena, PalaPanini)
- Italia - Slovacchia: domenica 13 settembre, ore 21:05 (Modena, PalaPanini)
- Italia - Repubblica Ceca: martedì 15 settembre, ore 21:05 (Modena, PalaPanini)
- Italia - Slovenia: giovedì 17 settembre, ore 21:05 (Modena, PalaPanini)