Sinner-Alcaraz all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streamingatp monte-carlo
A Monte-Carlo sarà una domenica stellare, con la prima finale dell'anno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Oltre al titolo del Principato, in palio c'è anche il numero 1 del ranking Atp, con Jannik che scavalcherebbe Alcaraz in classifica in caso di successo. La finale è in programma questa domenica alle ore 15 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
Leggi anche
Sinner n. 1 domenica a Monte-Carlo se...
I precedenti
Sarà la diciassettesima sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la prima nel 2026. Lo spagnolo è avanti nei precedenti 10-6, con Jannik che ha vinto l'ultimo confronto giocato lo scorso anno nella finale delle Atp Finals in due set. Sinner e Alcaraz torneranno ad affrontarsi in una finale sulla terra rossa dopo quella del Roland Garros del 2025.
- Parigi 2021 (R32): Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5
- Wimbledon 2022 (R16): Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
- Umago 2022 (F): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1
- US Open 2022 (QF): Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
- Indian Wells 2023 (SF): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3
- Miami 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2
- Pechino 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1
- Indian Wells 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2
- Roland Garros 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
- Pechino 2024 (F): Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6
- Roma 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
- Roland Garros 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
- Wimbledon 2025 (F): Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
- Cincinnati 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 5-0 ret.
- Us Open 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
- Atp Finals 2025 (F): Sinner b. Alcaraz 7-6, 7-5