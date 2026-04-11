Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sinner-Alcaraz all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streaming

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno per la prima volta nel 2026. Al '1000' di Monte-Carlo, in palio il titolo e anche il numero 1 del ranking Atp. Il match è in diretta domenica alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-ZVEREV: HIGHLIGHTS - ALCARAZ-VACHEROT: HIGHLIGHTS

A Monte-Carlo sarà una domenica stellare, con la prima finale dell'anno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Oltre al titolo del Principato, in palio c'è anche il numero 1 del ranking Atp, con Jannik che scavalcherebbe Alcaraz in classifica in caso di successo. La finale è in programma questa domenica alle ore 15 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

I precedenti

Sarà la diciassettesima sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la prima nel 2026. Lo spagnolo è avanti nei precedenti 10-6, con Jannik che ha vinto l'ultimo confronto giocato lo scorso anno nella finale delle Atp Finals in due set. Sinner e Alcaraz torneranno ad affrontarsi in una finale sulla terra rossa dopo quella del Roland Garros del 2025.

  • Parigi 2021 (R32): Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5
  • Wimbledon 2022 (R16): Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
  • Umago 2022 (F): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1
  • US Open 2022 (QF): Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
  • Indian Wells 2023 (SF): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3
  • Miami 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2
  • Pechino 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1
  • Indian Wells 2024  (SF): Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2
  • Roland Garros 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
  • Pechino 2024 (F): Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6
  • Roma 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
  • Roland Garros 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
  • Wimbledon 2025 (F): Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
  • Cincinnati 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 5-0 ret.
  • Us Open 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
  • Atp Finals 2025 (F): Sinner b. Alcaraz 7-6, 7-5

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

