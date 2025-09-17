Italia in Coppa Davis: assente Sinner, i convocati per le Finals di Bolognacoppa davis
Introduzione
Filippo Volandri ha diramato le prime convocazioni in vista delle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre, con l'Italia che debutterà nel quarto di finale il 19 contro l'Austria. Tra i convocati non c'è Jannik Sinner. "Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025", ha spiegato Volandri. Ecco le schede dei convocati azzurri e le parole del Capitano.
Quello che devi sapere
Italia, i convocati per le Finals di Coppa Davis: non c'è Sinner
- Bologna è pronta ad accogliere la Davis Cup Final 8 2025. Il Capitano del Team Italia, Filippo Volandri, ha diramato le convocazioni ufficiali del quintetto azzurro che cercherà di conquistare il terzo titolo consecutivo, dopo la splendida doppietta centrata a Malaga nelle ultime due edizioni.
- Assente Jannik Sinner: il n°2 del mondo, come spiegato dal Capitano Volandri, non ha dato la sua disponibilità a vestire la maglia azzurra dopo aver trascinato l'Italia al successo sia nel 2023 che nel 2024
Volandri: "Sinner non ha dato la disponibilità, ma questa è casa sua"
- "Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra"
Volandri: "Il gruppo avrà una motivazione per un obiettivo storico"
- "Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi. Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall'Austria, ma ho la fortuna di poter contare su un'ampia rosa di giocatori che ci permetterà di affrontare l’impegno con la massima convinzione"
Il regolamento
- Da regolamento ITF, un massimo di tre giocatori nominati può essere modificato fino alle ore 11:00 italiane del giorno precedente l'inizio delle partite della Final 8, ovvero lunedì 17 novembre.
- Ecco la lista dei convocati dell'Italia
Lorenzo Musetti
- In Coppa Davis ha esordito il 26 novembre del 2021 a Torino, in doppio con Fabio Fognini, contro gli statunitensi Ram e Sock. Finora ha disputato 10 sfide in maglia azzurra giocando 7 match in singolare (2 vittorie, 5 sconfitte) e 3 in doppio (1/2). Ha fatto parte della squadra che ha conquistato la Coppa Davis nelle finali 2023 e 2024 a Malaga, ma senza successi all'attivo nelle Final 8.
- Alle Olimpiadi ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024
Flavio Cobolli
- In Coppa Davis è stato convocato per la prima volta per la fase a gironi del 2024. Nel primo singolare è stato sconfitto dal belga Zizou Bergs. Ha ottenuto il primo successo in nazionale contro l’olandese Tallon Griekspoor
Matteo Berrettini
- In Coppa Davis ha esordito l’1 febbraio 2019 contro l’India a Calcutta battendo Prajnesh Gunneswaran 6-4 6-3. Finora ha disputato 11 sfide in maglia azzurra giocando 11 match in singolare (9 vittorie, 2 sconfitte) e 4 in doppio (2/2). Ha avuto un ruolo decisivo nel trionfo del 2024. Tra fase a gironi e Final 8 infatti, ha vinto tutti i sei incontri a cui ha preso parte: cinque in singolare (contro il brasiliano Joao Fonseca, il belga Alexander Blockx, l'australiano Thanasi Kokkinakis e due volte l'olandese Botic Van de Zandschulp, nel girone e in finale), e uno in doppio, con Jannik Sinner, ai quarti contro l'Argentina. Ha fatto anche parte della squadra che ha raggiunto le semifinali nel 2022.
Simone Bolelli
- In Coppa Davis ha esordito il 20 luglio 2007 Ramat Hasharon (Isr), primo turno della zona euro-africana di 1° gruppo, Israele b. Italia 3-2 (N. Okun b. Bolelli 75 75 64). Finora ha disputato 34 sfide in maglia azzurra giocando 16 match in singolare (7 vittorie, 9 sconfitte) e 30 in doppio (17/13). Ha fatto parte delle squadre che hanno raggiunto le semifinali nel 2014 e nel 2022 e di quella che ha conquisato il trofeo nel 2023 nella Finali di Malaga.
- In doppio è l'unico italiano ad aver raggiunto almeno due finali Slam con due partner diversi: Fabio Fognini e Andrea Vavassori.
Andrea Vavassori
- In Coppa Davis quella per le Davis Cup Finals 2023 è stata la sua prima convocazione. Ma ha esordito solo nella fase a gironi dell'edizione 2024 giocando tutti i tre doppi a Bologna con Simone Bolelli (1 vittoria, 2 sconfitte)
Il calendario delle Finals di Davis 2025
Quarti di finale
- Martedì 18 novembre (16:00): Francia vs Belgio
- Mercoledì 19 novembre (16:00): Italia vs Austria
- Giovedì 20 novembre (10:00): Spagna vs Repubblica Ceca
- Giovedì 20 novembre (non prima delle 17:00): Argentina vs Germania
Semifinali
- Venerdì 21 novembre (16:00): Francia/Belgio vs Italia/Austria
- Sabato 22 novembre (12:00): Spagna/Rep.Ceca vs Argentina/Germania
Finale
- Domenica 23 novembre (15:00)
