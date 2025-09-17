Introduzione

Filippo Volandri ha diramato le prime convocazioni in vista delle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre, con l'Italia che debutterà nel quarto di finale il 19 contro l'Austria. Tra i convocati non c'è Jannik Sinner. "Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025", ha spiegato Volandri. Ecco le schede dei convocati azzurri e le parole del Capitano.