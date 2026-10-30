Introduzione

Jannik Sinner sta continuando a lavorare con tutto il suo team (Darren Cahill compreso) in vista del ritorno in campo nella stagione 2027. Con lui, a Monte-Carlo, c'è anche Magnus Norman. Svedese, classe 1976 ed ex numero 2 al mondo. Una carriera, quella di Norman, che da giocatore si è conclusa a soli 27 anni con le vittorie a Roma, in Coppa Davis e anche una finale del Roland Garros. Da qui la scelta di diventare allenatore, con la collaborazione storica con Stan Wawrinka (che si è ritirato quest'anno), arricchita da ben tre titoli Slam. Qui tutto quello che c'è da sapere su Norman: amante dello sport, proprietario di un blog e di un'academy per far crescere i giovani tennisti

SINNER E NORMAN A MONTE-CARLO: LE NEWS