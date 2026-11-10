Jannik Sinner, news di oggi in diretta dalla conferenza stampa
Protagonista di un evento commerciale organizzato a Milano da Allianz (di cui è Global Brand Ambassador) Jannik Sinner torna a parlare in conferenza per la prima volta dopo la finale di Wimbledon: "Sto bene, stiamo facendo di tutto per essere in campo il prima possibile. Voglio giocare per altri 10-15 anni. Cahill è stato come un secondo papà". L'ex coach: "Il segreto di Jannik è la curiosità". Segui tutti gli aggiornamenti e le sue dichiarazioni in tempo reale sul nostro liveblog e in diretta su Sky Sport 24
"Cobolli alle Atp Finals? Era importantissimo avere un italiano a Torino. Lui ha vissuto una stagione incredibile con la finale al Roland Garros e tanti risultati importanti. Sono felice per lui perché è un bravo ragazzo, con un team professionale alle spalle. Merita questo successo. Per l'Italia è un evento importante ed è importante avere un italiano, insieme a Simone e Andrea nel doppio"
Sinner: "Per la prima volta non ho il controllo e non mi piace"
"Questo è un periodo difficile perché sono a casa e gioco al simulatore tutto il giorno. Poi vado in palestra, poi mi rimetto sul simulatore. Ho sempre detto che in futuro mi vedrete in una macchina che corre (ride, ndr). È la prima volta che non ho il controllo: una cosa strana, una sensazione che non mi piace. Passo più tempo con la mia famiglia e i miei amici"
Sinner: "Cahill come un secondo papà"
"La parte che mi mancherà di Darren è quella personale. Ci siamo conosciuti e ci siamo trovati subito bene, è diventato un secondo papà. Rimarrà per sempre nei miei contatti, so che ci sarà per me"
Sinner sul nuovo coach: "Norman è molto simile a Cahill"
"Norman è una persona molto simile a Darren, per tanti anni ha lavorato con Wawrinka e ha vissuto tante cose. Lui accetta il modo in cui stiamo già lavorando, questo per me è importante per non cambiare nuovamente tutto. Devo aggiungere l'1% ogni anno per migliorare come giocatore"
Sinner: "Penso solo a tornare, il successo non mi cambia"
"Penso solo a ritornare in campo: lavoro tutti i giorni in palestra, cercando di fare il meglio per me" spiega Jannik che poi aggiunge: "Il successo non mi ha mai cambiato, sono sempre lo stesso. La normalità è il valore più importante, quello che mi lega con le persone. Vivo in un mondo dove c’è tanta tensione, ma fa parte del gioco".
Sinner: "Fatto il necessario per proteggere carriera a lungo termine"
"All’inizio avevamo in mente un obiettivo impossibile di rientro, quindi abbiamo preso un'altra via. Sono un tennista, non sono un dottore, quindi l’unica opzione è fidarmi. Ho fatto il necessario per proteggere la carriera a lungo termine e stiamo seguendo questa strada"
Sinner: "Voglio giocare ancora altri 10-15 anni"
"Non sono stati mesi semplici perché mi manca la competizione, mi manca di andare in campo e dare il 100% - spiega Sinner - Mi manca giocare a tennis. In questo momento, però, è importantissimo prendermi cura del mio corpo perché voglio giocare ancora 10/15 anni. Quest’anno è stato un anno molto interessante, molto bello. Vincere Wimbledon è bellissimo, ma vincere Roma davanti al pubblico italiano è stato fantastico. Ho i migliori medici al mondo al mio fianco e sto seguendo il programma che mi hanno dato. Lo devo accettare per tornare più forte di prima"
Applauso in sala per Darren Cahill: iniziano adesso le domande dei giornalisti per Sinner
Cahill: "Il 99% di quello che abbiamo fatto è merito di Jannik"
"Tra noi due il rapporto è nato nel 2022 - aggiunge Cahill - Devi farti tante domande per entrare nella testa del giocatore che stai allenando: così ti guadagni la sua fiducia. Abbiamo creato e plasmato una squadra incredibile, ma il 99% di quello che abbiamo fatto è merito suo. È lui che va in campo. Tutti gli altri fanno l’1% finale, e questo fa la differenza. In Australia era sotto 2-0 contro Medvedev e Vagnozzi gli ha dato un consiglio: lui ha fatto il contrario, poi ha seguito il consiglio e alla fine ha rimontato. Se gli diciamo di correre 10 km. lui ne fa 11 km. È stato un grande privilegio essere il suo allenatore"
Cahill: "La curiosità è il segreto di Jannik"
Prende la parola Darren Cahill: "Ogni campione è diverso: la qualità che ho visto in Jannik è la curiosità che ha su qualsiasi cosa. Molti cercano di assorbire la sua mentalità. Lui fa sempre tante domande per migliorare come tennista e come persona. È la prima volta che l’ho visto in un atleta di questo livello"
Sinner: "Il team mi conosce meglio dei miei genitori"
Sinner spende parole d'elogio nei confronti del suo team: "La mia squadra mi conosce meglio dei miei genitori, i miei li vedo veramente poco. Loro mi capiscono anche con uno sguardo: sono sotto controllo 24 ore su 24. Senza di loro non riuscirei mai ad avere il successo che ho avuto in passato e, spero, anche in futuro". Sul palco sale l'ex coach di Jannik, Darren Cahill
Sinner: "Felice per Kimi, un talento che ha lavorato tantissimo"
"Ho una grande passione per il motorsport. Siamo tutti felici per quello che ha fatto Kimi Antonelli. Ognuno di noi è diverso, ora è facile parlare di Kimi, ma anche lui ha passato momenti difficili. È un talento ma senza lavoro non vai da nessuna parte, e lui ha lavorato tantissimo"
Sinner: "Sto facendo di tutto per tornare il prima possibile"
Jannik Sinner adesso sul palco, inizia il talk con l'amministratore delegato di Allianz Italia, Giacomo Campora. "Sto bene, stiamo facendo di tutto per essere sul campo prima possibile - le prime parole dell'altoatesino - Ho un team importante con me, Stiamo seguendo tutti i protocolli per tornare in campo prima possibile"
Sinner è arrivato adesso in sala insieme a Darren Cahill: inizia l'evento "Be Like Sinner"
"Be Like Sinner"
È il titolo dell’evento di oggi: con Sinner parteciperanno anche l’ex coach Darren Cahill e Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Italia. Durante il talk ci sarà spazio anche per le domande dei giornalisti presenti all'Auditorium Torre Allianz
Il Norman pacato perfetto per Sinner
Stefano Pescosolido, che ha condiviso gli anni nel circuito con Magnus Norman, spiega per Sky Sport Insider perché l'ingresso del coach svedese nel team di Jannik Sinner sia una scelta logica e "conservativa"
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L'ingresso nel team di Magnus Norman
Al posto di Cahill arriverà lo svedese Magnus Norman, ex coach di Stan Wawrinka con cui ha vinto tre Slam. La collaborazione con Norman, come annunciato in un comunicato, inizierà da dicembre.
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Sinner spiega che cosa gli mancherà di più di Cahill
L'ipotesi rientro al Six Kings Slam
L'evento di oggi sarà importante per capire le condizioni di Sinner, ma anche quando potrebbe ritornare in campo. L'occasione potrebbe essere il Six Kings Slam, esibizione spostata da ottobre a fine dicembre (27-30 dicembre) per motivi logistici e di sicurezza. Nelle scorse settimane Jannik ha repostato la locandina dell'evento, un indizio del possibile ritorno in campo
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Presente anche Cahill
All'evento di Milano sarà presente anche Darren Cahill. Nei giorni scorsi c'è stato il saluto al coach australiano che lascerà il team di Sinner dopo quattro anni
Sinner e Cahill ripercorrono la loro storia attraverso le foto
Con un video pubblicato su Youtube, Jannik Sinner e Darren Cahill hanno scelto le foto più belle del loro lungo percorso insieme. Ecco quali sono le loro preferite e che ricordi nascondono. Piccolo spoiler, l'incontro si chiude con un consiglio che l'australiano dà a Jannik: quello di rispettare la regola delle 5 'P'...
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L'infortunio al ginocchio destro
Sinner è stato costretto allo stop a causa di una sindrome della bandelletta ileo-tibiale al ginocchio destro: si tratta di una tendinopatia extra-articolare, un infortunio da sovraccarico che colpisce chi sforza le articolazioni con movimenti tipici del tennis professionistico (cambi di direzione e frenate improvvise ad alta intensità). Si tratta di una patologia subdola e dal decorso lento, che provoca un dolore acuto che compare e scompare a tratti. Prudenza è la parola d'ordine perché l'imprevedibilità del suo decorso rende questo problema a rischio di recidiva o, peggio ancora, di cronicizzazione
Quattro mesi senza partite
Sono trascorsi quattro mesi dall'ultima partita giocata da Jannik Sinner: era il 12 luglio quando l'altoatesino si confermava campione a Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev. Da quel giorno Sinner non è ancora tornato in campo per via del problema al ginocchio.
L'evento è in programma alle ore 11, preso l'Auditorium Torre Allianz di Milano. Sul nostro liveblog le dichiarazioni in tempo reale e tutti gli aggiornamenti.
Jannik Sinner torna a parlare alla stampa. L'occasione è l'evento commerciale "Be Like Sinner", organizzato a Milano da Allianz, di cui è Global Brand Ambassador. Il tennista altoatesino interverrà insieme a Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Italia.