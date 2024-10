Introduzione

Jannik Sinner è già sicuro di chiudere il 2024 da numero 1 del ranking Atp, 19° tennista nella storia a farlo. Ma sarà anche quello che ha guadagnato di più in questo ultimo anno? In questo caso importantissimo (per non dire determinante) l’esito della finale del Six Kings Slam, il milionario torneo esibizione in Arabia che stiamo seguendo in questi giorni su Sky Sport. Per finire la stagione poi mancheranno soltanto i montepremi dell’ultimo Masters 1000 (la prossima settimana a Parigi) e delle Atp Finals di Torino (10-17 novembre). Ecco quale è la situazione fra i due…