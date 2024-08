Introduzione

Inizierà contro Tallon Griekspoor o un qualificato il cammino di Jannik Sinner a Cincinnati. Numero 1 del seeding in Ohio, l'azzurro potrebbe incontrare Alcaraz soltanto in finale. Dalla sua parte del tabellone ci sono Zverev, Rublev e Dimitrov. Di seguito il potenziale cammino fino alla finale. Il Masters 1000 di Cincinnati è in programma dal 12 al 19 agosto, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE COMPLETO