SkyBuffaRacconta "Coppa Davis '76 (L'altro cammino di Santiago)"

Mentre il mondo è in bilico sul filo di una cortina di ferro e in Italia le piazze manifestano contro il golpe cileno del dittatore fascista Pinochet, il tennis azzurro vive il suo periodo di massima fioritura, che culmina nel 1976, l’anno magico di Adriano Panatta, vincitore degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros e leader della squadra capitanata da Nicola Pietrangeli, il più grande tennista italiano di sempre. Ma come si erano conosciuti i due?

Un nuovo podcast firmato Sky Sport, affidato all’inconfondibile voce di Federico Buffa, per raccontare lo storico percorso compiuto dalla Nazionale italiana capitanata da Nicola Pietrangeli e composta da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Corrado Barazzutti, vincitrice della Coppa Davis 1976, l’unica conquistata dall’Italia in oltre 100 edizioni, dal 1900 ad oggi. Quattro episodi da 20 minuti, per raccontare il tormentato percorso che portò gli Azzurri del tennis a conquistare uno dei più prestigiosi e in assoluto meno celebrati successi che lo sport italiano potrà mai ricordare.