Martedì con Arnaldi, Nole e Kyrgios: il programma

Ancora una notte azzurra a Brisbane, stavolta con Matteo Arnaldi, impegnato contro Alexei Popyrin. All'alba ci sarà il ritorno in campo in singolare di Kyrgios (contro Mpetshi Perricard) e Djokovic (contro Hijikata). Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un super martedì all' Atp 250 di Brisbane , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Ancora una volta gli italiani saranno protagonisti in notturna: dopo Berrettini, stavolta toccherà a Matteo Arnaldi . Il sanremese giocherà nella notte tra lunedì e martedì contro Alexei Popyrin , n. 24 al mondo. Poi, all'alba, ci sarà il ritorno in campo in singolare di Nick Kyrgios e Novak Djokovic . L'australiano, al rientro dopo un anno e mezzo, affronterà il francese Mpetshi Perricard. Il serbo, invece, sfiderà l'australiano Hijikata nel primo match ufficiale dopo la finale persa a Shanghai con Sinner.

