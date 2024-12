Sonego vince e passa il turno, Darderi out

Partenza convincente all'Atp 250 di Hong Kong per Lorenzo Sonego, che ha battuto lo statunitense Brandon Nakashima per 7-6, 6-3, e attende ora il vincitore dell'incontro tra Norrie e Tien. Debutto negativo invece per Darderi, sconfitto da Kecmanovic per 3-6, 3-6 in soli 68' di gioco. Il torneo sul cemento è live su Sky Sport e in streaming su NOW

Esordio dolce-amaro per l'Italia all'Atp 250 di Hong Kong. Partenza brillante per Lorenzo Sonego, che ha battuto lo statunitense Brandon Nakashima (n. 38 nel ranking Atp) per 7-6, 6-3 in 90'. Il torinese adesso aspetta di conoscere il proprio avversario, che sarà il vincente del match tra Norrie e Tien.



Sconfitta invece per Luciano Darderi, in soli 68', contro il serbo Miomir Kecmanovic, n. 54 nel ranking, per 6-3, 6-3. Il tennista italiano ha resistito fino al break subito nel 7° gioco del primo set, provando a rialzarsi a inizio secondo set sprecando però una palla break.