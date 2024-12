Prima Berrettini, poi Darderi e Sonego: programma

Primo lunedì della stagione con tre azzurri in campo tra Brisbane e Hong Kong. Nella notte italiana debutterà Matteo Berrettini, impegnato contro l'australiano Thompson. A Hong Kong, invece, toccherà all'alba a Darderi e Sonego. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La notte tra domenica e lunedì sarà azzurra con Matteo Berrettini . Il romano debutterà all'Atp 250 di Brisbane , impegnato contro l'australiano Jordan Thompson, n. 8 del seeding. Sarà il primo test della nuova stagione per Matteo, al ritorno in campo dopo la Coppa Davis vinta da protagonista. Nel Queensland sarà anche il giorno dell'atteso doppio-show con Novak Djokovic e Nick Kyrgios , in campo alle 9.30 italiane. All'Atp 250 di Hong Kong , invece, toccherà a Luciano Darderi e Lorenzo Sonego . L'italoargentino, che aveva chiuso il 2024 con solo 2 vittorie su 13 match giocati dopo le Olimpiadi, affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, n. 54 al mondo. Lorenzo, invece, che aveva svolto la preparazione alla Rafa Nadal Academy, sfiderà Brandon Nakashima, n. 38 della classifica mondiale. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

