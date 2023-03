Dopo solo un anno di assenza, Paola Egonu è pronta a tornare in Italia. Infatti, la pallavolista, attualmente in forza al Vakifbank Istanbul, al termine della stagione lascerà la Turchia per trasferirsi al Vero Volley Milano. L'accordo è in dirittura d'arrivo, mancano solo le firme ascolta articolo Condividi

Torna? …probabilmente sì. Non dovremo attendere ancora molto prima di avere la certezza del ritorno in Italia della stella azzurra del volley Paola Egonu. L’addio al prestigioso Vakifbank Istanbul è ormai certo. Il club turco, che a suon di centinaia di migliaia di euro l’aveva strappata a Conegliano e al nostro paese, ha deciso di non esercitare la clausola di rinnovo che scadrà a fine mese. Il gruppo bancario è alle prese con un non facile post terremoto che ha influito nella decisione. Oltre a un feeling mai veramente sbocciato tra la fuoriclasse e la squadra turca. Paola dopo una sola stagione potrà quindi scegliere la sua nuova destinazione. E con ogni probabilità sarà il Vero Volley Milano della presidentessa Alessandra Marzari, che più di tutte l’ha tenacemente corteggiata. La firma non c’è ancora ma l’accordo tra l’entourage della giocatrice e la società è ormai ai dettagli.

Le altre pretendenti Sulle tracce di Egonu c’era anche l’ambiziosa Scandicci e soprattutto l’altra squadra di Istanbul, il THY della Turkish Airlines, compagnia di bandiera turca con mezzi economici notevoli. Alla fine, Paola ha però scelto convintamente il Vero Volley e la città di Milano, che non vede l’ora di abbracciarla e di trasformarla nella sua nuova testimonial. Oltre al fatto di voler puntare a uno scudetto che nella pallavolo non è mai arrivato: né al maschile, quando nel Milan berlusconiano giocavano Zorzi e Lucchetta, né tantomeno al femminile che non ha mai avuto grande storia.

Obiettivo Mondiale? Una decisione anche da leggere in chiave azzurra, visto che troverà alcune compagne di nazionale come Alessia Orro e Miriam Sylla. Non bisogna dimenticare che siamo nell'anno preolimpico e la speranza di tutti è che Paola decida di tornare a vestire la maglia della nazionale dopo il burrascoso epilogo al Mondiale di ottobre. Curiosità, Paola Egonu con il suo Vakif sfiderà proprio Milano nei quarti di Champions League, prima a Istanbul e poi il 21 marzo all'Allianz Cloud Arena in uno scontato sold out che farà subito capire quanto questa scelta sia la più giusta per lei e per la pallavolo italiana.