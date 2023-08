Ennesima prova di forza per l'Italvolley: battuta la Polonia con un netto 3-0, gli Azzurri di coach Fanizza vincono le Universiadi 2023, bissando l'oro conquistato nel 2019 a Napoli al tie-break sempre contro la Polonia

Estate 2023 finora da incorniciare per il movimento pallavolistico italiano: dopo la vittoria degli Europei U17 delle Azzurrine allenate da Pasquale D'Aniello e degli Azzurrini di Monica Cresta, l'inno italiano risuona anche a Chengdu (Cina) in occasione dei FISU World University Games. L'Italia maschile di coach Fanizza si impone con un netto 3-0 sulla Polonia, giocando una partita pressoché perfetta in tutti i reparti senza lasciare spazi agli avversari.