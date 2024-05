Italia alla Volley Nations League: calendario e orari delle partite

Si comincia a Rio de Janeiro per la week 1 dal 22 al 26 maggio: Germania, Iran, Giappone e Brasile i primi quattro avversari. Poi si vola a Ottawa dal 6 al 9 giugno per concludere con la week 3 a Lubiana dal 19 al 23 giugno. Una Volley Nations League importantissima perché è l’ultimo torneo in cui gli azzurri possono strappare il pass olimpico per Parigi 2024

Dopo quella femminile, parte la Volley Nations League 2024 anche per l’Italvolley maschile: gli azzurri iniziano il loro percorso a Rio de Janeiro, con l’esordio contro la Germania. Una VNL che, dopo la mancata qualificazione al preolimpico (anche quello a Rio de Janeiro), diventa cruciale perché rappresenta anche l’ultima opportunità per partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Tre le settimane in cui saranno impegnati i ragazzi di Ferdinando De Giorgi: la prima dal 22 maggio in Brasile, poi dal 6 giugno ad Ottawa, in Canada, per chiudere i gironi di qualificazione alle Finals dal 19 giugno a Lubiana, in Slovenia. Fasi finali al Lodz, in Polonia, dal 27 giugno.