Champions volley, Perugia e Monza per Final Four

Stasera su Sky Sport Max torna la Champions League maschile di volley con il quarto di finale tra Perugia e Monza. Chi vince va alla Final Four in programma a maggio in Polonia

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione del volley europeo. Oggi, giovedì 20 marzo, va in scena la partita di ritorno dei quarti di CEV Champions League maschile. La Sir Sicoma Monini Perugia, dopo la vittoria per 3-1 dell’andata, affronta la Mint Vero Volley Monza nell’atteso derby di ritorno: la sfida del Pala Barton di Perugia sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW. Telecronaca di Stefano Locatelli, commento tecnico di Andrea Zorzi. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.