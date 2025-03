Volley, settimana decisiva per la Champions League

Settimana decisiva per la Champions League di volley: tra mercoledì e giovedì le ragazze di Conegliano, Scandicci e Milano possono conquistare la Final Four di Istanbul. Martedì invece il derby al maschile tra Perugia e Monza

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Da martedì 11 marzo, scatta una straordinaria tre giorni di Coppe con ben sette squadre italiane in campo, a caccia di prestigiosi traguardi internazionali. Si parte oggi con l’andata dei quarti di Champions League maschile tra Mint Vero Volley Monza e Sir Sicoma Monini Perugia, in diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 20.30.

Mercoledì 12 tripla sfida Italia-Europa: alle 18 su Sky Sport Arena e NOW il ritorno dei quarti di Champions League femminile tra Savino Del Bene Scandicci e PGE Grot Budowlani Lodz. Alle 20.30, ancora su Sky Sport Arena e NOW, il ritorno dei quarti di Champions League femminile tra A.Carraro Imoco Conegliano e Developres Resovia. Alle 20.30 su Sky Sport 258 e NOW la finale d’andata della Challenge Cup maschile tra Bogdanka Luk Lublin e Cucine Lube Civitanova.

Giovedì 13 alle 12 su Sky Sport Uno e NOW la semifinale di ritorno della CEV Volleyball Cup femminile tra Thy Istanbul e Igor Gorgonzola Novara mentre alle 16, su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW, il ritorno dei quarti di Champions League femminile tra Eczacibasi Dynavit Istanbul e Numia Vero Volley Milano.

Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.