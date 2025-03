Champions volley, quarti finale: le italiane su Sky

Da martedì su Sky Sport e NOW l'andata dei quarti di finale della Champions league femminile di pallavolo con ben tre club italiani (Conegliano, Scandicci e Milano) che sognano le semifinali del 3 e 4 maggio. Per l'Italia sarebbe un vero record

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione del volley europeo. Da martedì 4 marzo, scatta la fase decisiva della CEV Champions League femminile, il torneo continentale che ha visto al via venti tra i migliori club internazionali. In campo tre squadre italiane impegnate nei quarti di finale: Antonio Carraro Imoco Conegliano, Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano.

Si parte oggi alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW con la diretta di Numia Vero Volley Milano-Eczacibasi Dynavit Istanbul. La sfida sarà raccontata da Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano. Mercoledì 5 marzo doppio appuntamento: si parte alle 18 con la trasferta polacca per la Savino Del Bene Scandicci, impegnata in casa del PGE Grot Budowlani Lodz. Diretta su Sky Sport Arena e NOW, telecronaca di Rudy Palermo. Alle 20.30 la sfida Podpromie Resovia-Antonio Carraro Imoco Conegliano, in diretta su Sky Sport Arena e NOW e il commento di Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano.