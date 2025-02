Playoff Champions, Milano-Ankara su Sky

Champions League maschile di pallavolo: oggi Milano si gioca l'accesso ai quarti di finale contro l'Halkbank Ankara. Appuntamento live alle 20.45 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Si ricomincia dall'1 a 3 dell'andata. La squadra di Piazza la storica qualificazione ai quarti di finale se la dovrà sudare e non sarà per niente facile strapparla ai turchi dell'Halkbank Ankara. I milanesi dovranno fare attenzione a non perdere più di un parziale e poi tentare il tutto per tutto al golden set, set supplementare che viene giocato subito dopo la fine della partita in caso di parità.