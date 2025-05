Perugia si gioca tutto in terra polacca: le Final 4 di Champions League potrebbero fare la differenza per Giannelli e compagni in un'annata molto altalenante, segnata dalla brutta eliminazione contro la Lube nelle semifinali scudetto. Sarebbe una prima volta nella storia del club, che in stagione ha più volte giocato sotto tensione quando le partite contavano: un weekend per fare la storia, come risponderà Perugia?