l'intervista

La lezione di Velasco: "Ansia e pressioni? Si superano così"

Dody Nicolussi

Ogni volta che parla, Julio Velasco spiega nel dettaglio la sua filosofia: la differenza tra lo sport maschile e femminile, le reazioni diverse che hanno uomini e donne. Il rapporto con l'ansia e come si può combattere. Dal ritiro della Nazionale femminile di volley, il Ct azzurro parla in esclusiva per Sky Sport Insider

