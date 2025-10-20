La Supercoppa dei paradossi
Quello che lega la vittoria di Milano contro Conegliano, che non perdeva un trofeo in Italia dal 2019, alle partenze di Orro e Sylla, le due azzurre campionesse del mondo. Ma c'è un ma, che si chiama Paola Egonu. E che ora vorrà dimostrare che questa vittoria inattesa non sia per l'appunto solo un paradosso ma possa invertire le gerarchie di una stagione che si preannuncia entusiasmante
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider